Quand fait-il trop froid pour promener mon chien ?

Ce n’est pas parce que les chiens sont couverts de fourrure qu’ils n’ont pas froid.

Voici comment vous assurer que votre chien reste au chaud cet hiver et qu’il est suffisamment en sécurité pour le promener.

Les chiens peuvent être fortement affectés par les baisses soudaines de température Crédit : Getty

Quand fait-il trop froid pour promener son chien ?

Même si les chiens ont un manteau de fourrure naturelle pour les protéger de la neige et des températures froides, cela ne signifie pas qu’ils sont à l’abri des baisses de température importantes.

Selon FetchPet, c’est la taille de votre chiot et l’épaisseur de son pelage qui aideront à déterminer quand il peut sortir en toute sécurité en hiver.

Les chiens de petite ou moyenne taille à pelage fin pourraient être à risque de maladies graves s’ils sortent à une température inférieure ou égale à 7 °C.

Certains chiens plus gros avec un pelage plus épais, comme les huskies de Sibérie, sont plus adaptés aux climats plus froids et devraient convenir aux longues promenades hivernales.

Le vétérinaire Fetch Pet, le Dr Aliya McCullough, prévient que tous les chiens, quelle que soit leur taille, courent un risque plus élevé d’engelures et d’hypothermie s’ils sortent à des températures inférieures à -6 ° C.

L’infirmière vétérinaire Sarah James a déclaré à Tyla: «Les températures ont tendance à être beaucoup plus chaudes pendant la journée, il est donc préférable d’éviter les promenades tôt le matin ou tard le soir.

“Il est préférable de faire des promenades plus courtes mais plus fréquentes – plus votre chien reste longtemps à l’extérieur, plus sa température corporelle baissera.

« Il est également important de tenir votre chien en laisse.

“Au fur et à mesure que les saisons changent et que le sol est recouvert de gel/neige, les chiens peuvent ne pas voir les zones profondes ou les zones dangereuses.”

Sarah a ajouté qu’il est tout aussi important de garder un œil sur les pattes de notre animal de compagnie, car l’hiver est particulièrement difficile lors des promenades.

Elle a déclaré: “Avec l’humidité de la pluie et de la neige, les produits chimiques toxiques et le sel laissés sur la route, il est important de bien prendre soin des pattes de votre chien en utilisant un gant de toilette humide ou une serviette en papier pour éviter toute irritation de la peau.”

D’autres choses à surveiller incluent l’antigel, qui est très toxique mais irritant pour les animaux de compagnie.

Les propriétaires d’animaux doivent également s’assurer que leur animal ne surcompense pas le froid en se brûlant.

Sarah explique : « Les chiens sont comme nous, par une froide matinée, tout ce qu’ils veulent, c’est se blottir près d’une source de chaleur.

“Assurez-vous donc de bloquer toute source de chaleur (feux ouverts, etc.) autour de votre maison pour éviter que vos animaux domestiques ne se brûlent.”

Comment savoir si mon chien a assez chaud ?

Les chiens ont plusieurs façons de nous montrer qu’ils ont trop froid.

Certains des signes incluent:

Frissons ou tremblements

Marche lente

Arrête de marcher ou refuse de marcher

Rentrant leur queue entre leurs jambes

Tenant leurs pattes en l’air

Leurs oreilles et leur nez sont vraiment froids

Si aucun de ces signes n’est présent, il est fort probable que votre chien ait suffisamment chaud.

Pour aider à garder votre chien au chaud pendant l’hiver, procurez-lui des vêtements tels que des manteaux et des chaussons dans lesquels vous pourrez l’habiller.

Si vous vous promenez, essayez de garder les pauses toilettes courtes et assurez-vous qu’ils ne sautent pas dans les flaques d’eau car l’eau peut les refroidir.

Vous pouvez également investir dans un coussin chauffant pour animaux de compagnie.

Une autre bonne idée est de mettre une serviette dans votre sèche-linge à basse température, puis de l’enrouler autour de votre chien dès que vous arrivez de la promenade.

Dois-je promener mon chien dans la neige ?

Comme nous l’avons déjà dit, tous les chiens sont différents et cela dépend du type de race que vous possédez.

Un husky est né pour être dans la neige alors que si vous avez un petit caniche, il pourrait vraiment avoir du mal à rester dehors longtemps.

Gardez également à l’esprit que s’il fait trop froid pour sortir pour vous, c’est probablement la même chose pour votre chien.