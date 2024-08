Quand fait-il froid en Arizona ? Voici les dates auxquelles les experts annoncent l’arrivée du temps plus frais

Le mois de septembre marque la fin des températures à trois chiffres dans la métropole de Phoenix.

Même si le temps plus frais que les habitants de la vallée adorent se profile à l’horizon, le temps devrait rester sec et chaud, avec seulement peu de risques de pluie mardi soir, a déclaré Isaac Smith, météorologue au National Weather Service. Les températures maximales pour lundi et mardi devraient être d’environ 110 degrés, avec le reste de la semaine atteignant environ 108 ou 109 degrés.

Voici à quel moment les experts météorologiques de l’Arizona affirment que la chaleur extrême de l’été dans la région métropolitaine de Phoenix pourrait s’estomper et que le temps frais de l’automne pourrait commencer.

Quand est-ce qu’il commencera à faire plus frais dans la région métropolitaine de Phoenix ?

Avec un début tardif des moussons et une vague de chaleur record qui a duré presque tout le mois de juillet, cet été en Arizona a été brutal, les habitants ayant envie d’échapper aux journées à 115 degrés.

Il s’agit d’une tendance constante, car les étés en Arizona dépassent souvent les 100 degrés, les mois de juillet et d’août étant particulièrement chauds. Fidèle au surnom de « Vallée du Soleil », le climat de l’Arizona commence à se réchauffer dès la fin mai et ne descend pas à 90 degrés ou moins avant septembre ou octobre.

Le service météorologique national prévoit que la date moyenne à laquelle Phoenix descendra en dessous de 100 degrés est le 29 septembre.

Prêt pour l’automne? Voici ce que l’Almanach du vieux fermier prédit pour la météo de l’automne 2024

Quand fait-il froid dans la région métropolitaine de Phoenix ?

Smith a déclaré que les températures dans la région métropolitaine de Phoenix sont en train de baisser et que le temps hivernal est frais.

« Les températures normales quotidiennes commencent à baisser progressivement et cela continuera jusqu’à la fin de l’année », a déclaré Smith.

La température maximale normale pour le 1er septembre est de 104 degrés, mais elle chute à 96 degrés à la fin du mois. En octobre, les températures moyennes chutent de 95 degrés au début du mois à 83 degrés à l’Halloween. À la fin du mois de novembre, les températures normales seront de 70 degrés.

Température moyenne à Phoenix par mois

Voici les températures moyennes maximales et minimales dans la région métropolitaine de Phoenix, selon les données climatiques américaines.

Janvier : Température moyenne élevée de 67 degrés, température moyenne basse de 46 degrés.

Février : Température moyenne élevée de 71 degrés, température moyenne basse de 49 degrés.

Mars : Température moyenne élevée de 77 degrés, température moyenne basse de 53 degrés.

Avril : Température moyenne élevée de 85 degrés, température moyenne basse de 60 degrés.

Peut : Température moyenne élevée de 95 degrés, température moyenne basse de 69 degrés.

Juin : Température moyenne élevée de 104 degrés, température moyenne basse de 78 degrés.

Juillet : Température moyenne élevée de 106 degrés, température moyenne basse de 83 degrés.

Août : Température moyenne élevée de 104 degrés, température moyenne basse de 83 degrés.

Septembre : Température moyenne élevée de 100 degrés, température moyenne basse de 77 degrés.

Octobre : Température moyenne élevée de 89 degrés, température moyenne basse de 65 degrés.

Novembre : Température moyenne élevée de 76 degrés, température moyenne basse de 53 degrés.

Décembre: Température moyenne élevée de 66 degrés, température moyenne basse de 45 degrés.

Cet article a été publié à l’origine sur Arizona Republic : À quel moment la température baisse-t-elle et devient-elle froide en Arizona ? Voici ce qu’il faut savoir