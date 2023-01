Quand faire appel à un fiscaliste

Note de l’éditeur: Inscrivez-vous à la série de newsletters Adulthood, But Better de CNN. Notre guide en sept parties contient des conseils pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées concernant vos finances personnelles, votre carrière, votre bien-être et vos relations personnelles.

Vous savez que vous devez payer des impôts. Vous n’êtes donc peut-être pas désireux de dépenser encore plus d’argent pour travailler avec un fiscaliste.

Mais étant donné que les impôts affectent la plupart des domaines de votre vie – et que les lois fiscales changent tout le temps – il existe plusieurs situations où il est financièrement judicieux de consulter un fiscaliste, qui peut non seulement vous aider à préparer votre déclaration, mais également vous offrir des conseils judicieux en matière de planification fiscale. .

Si votre vie financière est simple, il y a de fortes chances que vous puissiez gérer votre propre déclaration de revenus. Autrement dit, à moins que vous ne soyez trop occupé ou que vous n’aimiez tout simplement pas remplir les formulaires fiscaux avec précision et à temps.

Votre situation fiscale est généralement considérée comme « simple » si vous ne disposez pas de beaucoup de revenus supplémentaires en dehors de votre emploi habituel. Par exemple, votre revenu se compose de votre chèque de paie et de certains intérêts sur vos comptes bancaires. Et peut-être que vous louez votre maison et que vous n’avez pas d’enfants.

Dans un tel cas, un logiciel fiscal à faire soi-même qui offre un accès à une ligne d’assistance en direct peut vous guider pas à pas dans le processus, a déclaré Misty Erickson, spécialiste du contenu fiscal à la National Association of Tax Professionals.

Mais plus votre vie financière est complexe, plus il devient important de demander l’aide d’un professionnel. C’est parce que les règles fiscales, les taux d’imposition, les allégements fiscaux et les formulaires d’impôt seront différents selon le type de revenus et d’investissements que vous avez.

Un exemple : le revenu de votre ménage est un mélange de salaires, de revenus de placement, de revenus indépendants et d’une prestation gouvernementale, telle que la sécurité sociale ou le chômage.

En plus de cela, vous voudrez peut-être prendre une multitude de déductions et de crédits différents. Par exemple, un propriétaire de petite entreprise qui ne gagne pas beaucoup d’argent et qui est parent de jeunes enfants peut être en ligne pour prendre de nombreuses pauses de ce type, mais chacune a ses propres règles d’éligibilité (souvent déroutantes).

Pensez-y de cette façon, Erickson a déclaré: “Plus il y a de documents fiscaux [and forms] vous avez [to file]plus vos impôts sont complexes.

Si vous avez reçu un avis (ou pire, plusieurs avis) de l’IRS indiquant que vous devez de l’argent, y compris des pénalités et des intérêts, ou que vous faites l’objet d’un audit en raison d’une sous-déclaration de revenus, trouvez une personne qualifiée et expérimentée dans la représentation des contribuables devant l’IRS. – qu’il s’agisse d’un expert-comptable, d’un agent inscrit ou d’un avocat fiscaliste.

Trouver quelqu’un avec de l’expérience est essentiel, a déclaré John Schultz, un expert-comptable certifié basé en Californie. “Ils connaissent les problèmes plus importants qui doivent être résolus et ce qui peut être écarté.”

De plus, ils peuvent vous conseiller sur quoi dire et quoi ne pas à dire, a noté Erickson, qui avait l’habitude de vérifier les contribuables du Minnesota. “Si vous avez quelqu’un dans votre coin qui connaît les impôts, il peut vous aider et cela peut aller beaucoup plus vite.”

Faire de grands changements personnels et professionnels aura des conséquences fiscales.

Donc, si vous vous mariez, avez un enfant, divorcez ou envisagez de prendre votre retraite dans cinq ans, consultez un fiscaliste et obtenez des conseils sur la façon de minimiser votre ponction fiscale ou de maximiser votre avantage fiscal.

Il en va de même si vous démarrez, vendez ou achetez une entreprise. Ou même si vous espérez simplement lancer un concert parallèle générateur de revenus en tant que propriétaire.

Et si vous vendez votre maison, vous pourriez bénéficier d’une aide pour déterminer votre passif de gains en capital sur la vente.

La surveillance fiscale des transactions de crypto-monnaie se développe. Et la tenue de registres peut être un enchevêtrement complexe en ce qui concerne les transactions et les paiements.

Si vous vendez de la crypto ou êtes payé pour vos biens ou services en crypto, ce sont des événements imposables. Vous devrez peut-être également émettre des formulaires fiscaux si vous payez quelqu’un d’autre en crypto pour ses biens et services.

Il est facile d’oublier les impôts lorsque vous êtes pris dans l’excitation d’une nouvelle frontière, en particulier pour les investisseurs inexpérimentés. “Ils ne réalisent pas qu’il y a beaucoup de responsabilité fiscale qui se passe avec ces choses”, a déclaré Schultz.

Diriger une petite entreprise – ou même vous faire vivre en tant qu’entrepreneur indépendant – a toutes sortes d’incidences fiscales.

Avant de commencer, consultez au moins un fiscaliste pour en savoir plus sur ces implications, y compris les nombreux allégements fiscaux que vous pouvez bénéficier en fonction de vos dépenses professionnelles prévues.

Vous aurez également besoin d’aide pour déterminer comment structurer votre entreprise à des fins fiscales. Il existe plusieurs options qui affecteront le montant d’impôt que vous devrez payer et le montant de la protection de responsabilité que vous aura. Il peut également y avoir des règles différentes sur la façon de comptabiliser vos dépenses et vos dettes fiscales si vous avez des employés ou si vous engagez des associés.

“Le faire dès le départ peut vous faire économiser beaucoup d’argent”, a déclaré Erickson.

Schultz a déclaré que les gens lui disent souvent qu’ils ont reçu un héritage et se demandent s’il est imposable. Sa réponse : « Eh bien, de quoi avez-vous hérité ? Un compte retraite ? Biens? Stocker? De l’argent liquide ? »

Tout comme pour les différents types de revenus, il existe différents types d’héritages, et chacun a ses propres conséquences fiscales.

De même, si vous êtes l’exécuteur testamentaire de quelqu’un, vous pourriez vous épargner (ainsi qu’aux héritiers de la personne) beaucoup de maux de tête si vous demandez l’aide d’un avocat fiscaliste pour préparer la déclaration de revenus de la succession et pour en savoir plus sur l’impôt fédéral et d’État. conséquences des biens à hériter.

Aussi utile qu’un fiscaliste puisse être, vous devez absolument vous assurer que vous travaillez avec une personne de bonne réputation et compétente, car si vous ne le faites pas, vous pourriez être tenu responsable des impôts, des pénalités et des intérêts impayés.

Le ministère américain de la Justice a récemment exhorté les consommateurs à apprendre à repérer un préparateur d’impôt malhonnête. “Les contribuables sont responsables de ce qui figure sur leur déclaration, même lorsqu’elle est préparée par quelqu’un d’autre”, a déclaré le sous-procureur général adjoint David A. Hubbert de la Division des impôts du ministère de la Justice. “Si votre préparateur vous demande de signer une déclaration vierge, ne vous laisse pas revoir votre déclaration avant de la produire ou dépose votre remboursement d’une manière qui n’est pas claire pour vous, consultez le site Web de l’IRS pour vous assurer que vous ne vous exposez pas. troubler.”