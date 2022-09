Quand être vulnérable au travail et ce que vous en retirez

Le travail pourrait sembler être le dernier endroit où vous iriez pour parler de vos sentiments. Mais l’auteur à succès Susan Caïn dit qu’être vulnérable sur le lieu de travail – lorsqu’il est fait au bon moment – peut en fait être bénéfique.

Une partie du nouveau livre de Cain, “Doux-amer : comment le chagrin et le désir nous rendent entiers”, explique comment le lieu de travail décourage souvent les gestionnaires et les employés de partager des sentiments et des expériences difficiles. Cela finit par être nocif, dit-elle : Les gens souffrent souvent d’épuisement parce qu’ils cachent constamment leurs véritables émotions, comme essayer de paraître énergiquement joyeux alors qu’ils sont en fait tristes ou en détresse.

Mais les managers et autres dirigeants au travail peuvent aider à créer un environnement où les gens se sentent à l’aise pour partager des émotions difficiles, ce qui pourrait améliorer le bien-être et la productivité de chacun sur le lieu de travail, a déclaré Cain à CNBC Make It.

“Chaque fois qu’un leader passe en premier, c’est une façon de rendre acceptable pour les autres de suivre, et il y a à la fois des avantages matériels et matériels à cela”, dit-elle.

Le timing peut être la clé, cependant, selon Cain.

Les dirigeants doivent “lire la pièce” et partager ces émotions lorsque le lieu de travail est plus détendu et ouvert, par opposition aux périodes de travail plus occupées. Par exemple, ne partagez pas quelque chose avec lequel vous vous débattez au milieu d’une réunion matinale ou quelques heures avant la date limite du projet à enjeux élevés de votre équipe. Au lieu de cela, partagez pendant le déjeuner, une pause ou peut-être plus tard dans l’après-midi une fois que la partie mouvementée de la journée de travail s’est calmée.

“Recherchez des moments où il y a de l’ouverture dans le flux et le reflux d’une journée de travail donnée”, dit Cain.

Elle cite un exemple : un Google étude ont constaté que les équipes les plus performantes de l’entreprise avaient la plus grande “sécurité psychologique”, ce qui signifie que les membres de l’équipe se sentaient en sécurité d’être vulnérables les uns devant les autres sans aucune crainte d’être gênés ou ridiculisés.

Une Gestionnaire Google a notamment réuni son équipe pour une discussion hors site et a demandé à chacun de partager quelque chose de personnel. Le manager a d’abord partagé comment il luttait contre le cancer de stade 4, ce qui a encouragé les autres à s’ouvrir et à divulguer leurs propres histoires privées, dit Cain. L’équipe a réalisé qu’il était plus facile de se parler honnêtement et ils ont finalement appliqué cela à leur travail, ce qui les a aidés à mieux s’entendre et à accomplir leurs tâches plus efficacement.

Cependant, Cain note que le partage d’émotions ne doit pas se limiter à des choses hors de votre contrôle, comme un deuil ou, dans le cas du responsable de Google, une maladie. Aux moments opportuns, vous pourriez parler de divorces, de problèmes financiers ou de conflits interpersonnels, entre autres sujets.

“Je dirais que le partage de ces luttes est probablement la prochaine frontière”, dit-elle.

L’essentiel est que les dirigeants ont la capacité de créer un environnement où le partage d’émotions difficiles est acceptable, surtout s’ils sont prêts à prendre les devants.

“Partir en premier est toujours la meilleure invitation”, dit Cain. “Cela ne veut pas dire que les dirigeants devraient se sentir obligés de partager des choses audacieuses qui pourraient leur sembler privées. Mais le simple fait de s’ouvrir de manière confortable est une façon d’inviter l’autre personne à faire de même.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Les introvertis sont « systématiquement ignorés » pour les promotions, mais ils ont 3 traits qui peuvent faire de grands leaders, selon l’auteur à succès Susan Cain

Cette PDG introvertie dit que le lieu de travail est conçu pour les extravertis – elle utilise ces 2 stratégies simples pour prospérer