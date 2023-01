Quand être président du Parlement européen implique d’aider à des descentes de police

Mais il a dit qu’il pensait que Mme Metsola avait encore besoin d’introduire un contrôle indépendant des règles anti-corruption du Parlement pour améliorer leur application, et pourrait avoir du mal à le faire.

« Elle devra tendre la main et se faire des ennemis, également au sein de son propre parti. Je ne suis pas sûr qu’elle soit disposée à le faire », a déclaré M. van Hulten.

“Il y a beaucoup en jeu, non seulement pour le Parlement en tant qu’institution, mais aussi pour elle personnellement”, a-t-il ajouté.

Mme Metsola a beaucoup à faire au cours de la prochaine année et demie, lorsque son mandat prendra fin et que de nouvelles élections européennes auront lieu pour choisir les 705 législateurs du prochain Parlement européen. Elle peut briguer un second mandat en tant que présidente, mais a refusé de commenter ses projets.

Avocate de formation, elle s’est élevée dans l’aile jeunesse du Parti nationaliste conservateur de Malte, bien qu’elle ait dit “je ne me considère pas comme une conservatrice”, et a fréquenté l’élite du Collège d’Europe dans la ville belge de Bruges, où de nombreux hauts fonctionnaires de l’UE ont été éduqués.

Mme Metsola s’est présentée au Parlement européen à deux reprises sans succès – en 2004 et 2009 – avant d’être finalement élue en 2014 et pour un second mandat en 2019.