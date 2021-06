WELLS Adams et Sarah Hyland se sont officiellement fiancés en septembre 2019.

Mais avant de trouver son bonheur pour toujours, il était sur The Bachelorette.

4 Ancien concurrent Crédit : Getty

Quand était Wells Adams sur The Bachelorette?

Wells Adams était dans la saison 12 de The Bachelorette.

Au cours de la saison, il était en compétition pour les affections de JoJo Fletcher.

Il a été éliminé en milieu de saison.

Après cela, il est apparu comme barman dans Baccalauréat au paradis.

Il est également animateur de podcast.

4 De concurrent à barman Crédit : Getty

Quand Wells Adams et Sarah Hyland ont-ils commencé à sortir ensemble ?

Wells Adams et Sarah Hyland se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils ont commencé à échanger des « tweets » affectueux en 2016.

À cette époque, Adams était barman sur Bachelor in Paradise.

Le couple a officiellement commencé à se fréquenter en 2017.

En 2019, le couple s’est fiancé et a fixé une date de mariage en août 2020.

4 Wells Adams et Sarah Hyland se sont rencontrés sur Twitter Crédit : Getty

Pourquoi Wells Adams et Sarah Hyland ont-ils reporté leur mariage ?

Comme pour de nombreux plans en 2020, la pandémie de Covid-19 a forcé Wells Adams et Sarah Hyland reporter leur mariage.

« Nous avons reporté la planification du mariage parce que nous voulons pouvoir nous concentrer sur ce qui est important en ce moment », a déclaré Sarah.

« Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment et c’est ce sur quoi nous devrions nous concentrer. »

« Nous allions nous marier le 20/08/20 et ça n’arrive plus, mais que pouvez-vous faire ? »

4 Un mariage reporté Crédit : Getty

Cela dit, Sarah Hyland a confirmé qu’elle et la relation entre Wells Adams et Wells Adams étaient toujours très actives et qu’ils se marieraient un jour.

« [We] Je veux vraiment nous marier un jour et avoir le mariage de nos rêves et avoir tous ceux que nous aimons là-bas », a-t-elle déclaré.

Mais au moment d’écrire ces lignes, le couple n’a pas fixé de nouvelle date de mariage.