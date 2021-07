Quand était l’anniversaire de Pop Smoke et quelle était sa valeur nette ?

POP Smoke était connu pour son tube Welcome to the Party en 2019.

Pop Smoke était considéré par beaucoup comme le visage de « Brooklyn drill », un sous-genre régional centré à Brooklyn.

Quatre hommes ont fait irruption dans la maison de Pop Smoke Crédit : Rex

Comment Pop Smoke est-il mort ?

Le 19 février 2020, Pop Smoke louait une maison à Los Angeles.

Au milieu de la nuit, deux hommes masqués ont fait irruption dans la maison et l’un portait une arme de poing.

Le LAPD a reçu un appel de la côte est au sujet de l’invasion de domicile et est arrivé sur les lieux du crime six minutes plus tard.

Pop Smoke a été retrouvé avec plusieurs blessures par balle.

Le rappeur a été transporté d’urgence à l’hôpital et les médecins ont pratiqué une thoracotomie, une intervention chirurgicale pour accéder à l’espace pleural de la poitrine, sur le côté gauche de son corps.

Il a été déclaré mort quelques heures plus tard à l’âge de 20 ans.

La cause de la mort de Pop Smoke était une blessure par balle au torse révélée le 21 février par le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Pop Smoke a été tué par balle le 19 février Crédit : Fonctionnalités Rex

Après quelques braquages ​​qui ont eu lieu dans des maisons louées par des musiciens, les enquêteurs estiment que la maison a été la cible d’invasions.

Quand est l’anniversaire de Pop Smoke ?

Pop Smoke est né le 20 juillet 1999 mais a été tué par balle à l’âge de 20 ans.

Le deuxième défilé annuel Pop Smoke Day se tiendra le 20 juillet 2021 à Brooklyn pour célébrer la vie du défunt rappeur qui aurait eu 22 ans.

Il y aura différents types de festivités, une fanfare et des activités pour les enfants comme la peinture de rythme en l’honneur de Pop Smoke.

Des matchs de basket-ball seront également joués toute la journée dans un parc voisin.

Le défilé aura lieu près de C-Town sur East 80th et Flatlands de 11h à 17h environ.

Quelle était la valeur nette de Pop Smoke ?

Pop Smoke a principalement gagné son argent grâce à ses albums de musique et ses concerts en direct.

Avant sa mort en 2020, la valeur nette de Pop Smoke était d’environ 2 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Au cours de son passage dans l’industrie de la musique, il a gagné un énorme succès et ses chansons ont été jouées plus que les hits numéro un en 2019, selon TheWikiFeed.

Lorsque Pop Smoke a sorti Welcome to the Party en 2019, non seulement il est entré dans les charts internationaux, mais la chanson est devenue virale sur Internet.

D’autres rappeurs célèbres de l’industrie ont remixé son tube comme ASAP Ferg, Meek Mill et Kiing Shooter.