Quand était Kylie Minogue dans Neighbours et reviendra-t-elle pour le dernier épisode ?

Les fans de NEIGHBORS se préparent à dire au revoir à Ramsay Street lors de sa dernière diffusion.

La princesse de la pop Kylie Minogue peut remercier l’émission télévisée d’avoir donné un coup de pouce à sa carrière.

2 Une adolescente Kylie Minogue est devenue célèbre dans Neighbours en tant que Charlene Mitchel 1 crédit

Quand était Kylie Minogue dans Neighbours ?

Âgée de seulement 17 ans, Kylie est apparue pour la première fois dans Neighbours en avril 1986 alors qu’elle endossait le rôle de l’ancienne enfant sauvage et mécanicienne Charlene Mitchel.

Charlene s’est mariée avec Scott Robinson, interprété par Jason Donovan, et le couple est devenu l’un des plus grands couples de Neighbours – avec leur mariage l’un des noces de savon les plus emblématiques de l’histoire.

Kylie a quitté le programme à la mi-1988 pour se concentrer sur sa carrière musicale, après avoir remporté un Gold Logie pour son rôle.

Son personnage est apparu une dernière fois en juillet 1988 et a quitté Erinsborough pour commencer son apprentissage dans un garage à Brisbane, faisant des adieux émouvants en quittant son mari Scott.

Scott l’a finalement rejointe à Brisbane – après un drame de triangle amoureux avec Poppy Skouros – et le couple a accueilli deux enfants hors écran, en 1992 et en 1996.

Charlene n’est jamais retournée à Erinsborough depuis.

Kylie reviendra-t-elle pour la finale de Neighbours ?

Les fans de télévision sont encore sous le choc de l’annonce de la fin de l’été 2022 de Neighbours.

Après près de quatre décennies à l’antenne, l’émission emblématique cessera de tourner en juin 2022, comme l’a récemment révélé un communiqué officiel.

Channel 5 a d’abord annoncé son intention de supprimer le programme de ses horaires, incitant la société de production Fremantle Media – en charge de la production de Neighbours – à essayer de trouver une nouvelle maison pour le feuilleton.

Mais leurs tentatives n’ont pas abouti.

Suite à la nouvelle, les fans avaient supplié Kylie de revenir, et il a été confirmé qu’elle ferait une dernière apparition.

“J’aimerais que vous reveniez une dernière fois”, a commenté un abonné.

Un autre a ajouté: “Toi et Jason Donovan devez revenir dès que possible !!!!” tandis qu’un troisième a ajouté: “s’il vous plaît, revenez UNE DERNIÈRE FOIS.”

2 Les fans de Neighbours se souviendront bien du mariage de Scott et Charlene 1 crédit

Qu’a dit Kylie à propos de la fin de Neighbours ?

Kylie s’est rendue sur Twitter pour rendre hommage à l’émission qui l’a catapultée dans la gloire.

Elle a tweeté: “Je serai éternellement reconnaissante pour l’expérience et les amis que je me suis fait sur Neighbours.

“Nous n’avions aucune idée de l’ampleur que prendrait la série et de la passion avec laquelle les téléspectateurs la prendraient à cœur. Un pur amour !

“J’entends encore Madge appeler… CHARLENE !!!!”