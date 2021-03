La WWDC est l’un des plus grands événements d’Apple de l’année, réunissant les développeurs du monde entier sous un même toit pour en savoir plus sur les prochaines mises à jour logicielles de la société. Bien sûr, le COVID-19 étant toujours un problème toujours présent, Apple est passé à un format uniquement en ligne, mais cela ne signifie pas que l’événement ne sera pas rempli d’annonces passionnantes pour les propriétaires de produits Apple.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la WWDC 2021, y compris des détails sur la date prévue de la conférence et ce à quoi vous devez vous attendre de la conférence de cette année.

Quand est la WWDC 2021?

Comme l’a confirmé Apple fin mars 2021, la WWDC 2021 devrait avoir lieu du 7 au 11 juin 2021, revenant à son programme habituel de la première semaine complète de juin après la WWDC 2020 retardée à la fin juin.

Bien que cela ne soit pas confirmé pour le moment, il est plus que probable qu’Apple organisera une allocution le premier jour de la conférence pour dévoiler officiellement ses plus grandes annonces, probablement iOS 15, macOS 12 et peut-être même le chipset de bureau conçu par Apple qui aurait été inclus dans le a rafraîchi la ligne iMac plus tard cette année – il a annoncé le chipset M1 à la WWDC 2020, après tout.

Où aura lieu la WWDC 2021?

Apple héberge traditionnellement la WWDC à San Jose, en Californie, mais comme en 2020, la pandémie a poussé Apple à se concentrer uniquement sur le Web pour la WWDC 2021.

Comme pour l’événement de l’année dernière, la keynote, ainsi que toutes les sessions de développement, seront disponibles via livestream, bien que ce dernier soit exclusif aux participants.

La bonne nouvelle est qu’en raison de la focalisation virtuelle, Apple autorise tous les développeurs enregistrés à accéder gratuitement à la conférence d’une semaine – un changement radical dans les événements en personne de la WWDC qui ont vu les billets coûter jusqu’à 1599 $ via un système de loterie.

Qu’annoncera Apple à la WWDC 2021?

Étant une conférence axée sur les développeurs, la WWDC 2021 sera probablement axée sur les prochaines grandes mises à jour logicielles pour les appareils Apple – iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15 – mais étant donné la décision d’Apple d’annoncer également le chipset M1 à WWDC 2020, nous pourrions également voir l’annonce du chipset Apple Silicon de bureau lors de l’événement de cette année.

iOS 15







L’annonce d’iOS 15 sera probablement la plus importante de la keynote d’ouverture, nous donnant notre premier aperçu de la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation avant la sortie prévue aux côtés de la gamme iPhone 13 plus tard cette année – bien que les fans passionnés puissent probablement y accéder via une version bêta publique à partir de juillet.

Fait intéressant, contrairement aux années précédentes, on sait peu de choses sur iOS 15, bien que cela puisse changer à mesure que nous nous rapprochons de l’événement de juin. Avec de nouvelles fonctionnalités aussi importantes introduites dans iOS 14, il est probable qu’iOS 15 se concentrera sur le raffinement, apportant éventuellement des fonctionnalités étendues aux nouveaux widgets à l’écran, ainsi que des capacités Siri améliorées et des mises à jour des applications principales d’Apple.

Nous couvrons les dernières nouvelles d’iOS 15 séparément pour ceux qui souhaitent en savoir plus avant la révélation en juin.

iPadOS 15







Nous nous attendons également à ce que iPadOS 15 soit révélé à la WWDC 2021, reflétant de nombreuses fonctionnalités d’iOS 15 avec une rotation axée sur la tablette, mais nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler d’iPadOS 15. Comme iOS 15, nous prévoyons la sortie d’iPadOS 15 plus tard cette année, probablement en septembre, avec une version bêta publique qui devrait tomber en juillet.

macOS 12







Oui, macOS 12 devrait également être annoncé à la WWDC 2021. Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles il s’appellerait macOS 11.1, suite au système de mise à jour «ponctuelle» privilégié par Apple depuis des années, des références à macOS 12 ont été repérées dans WebKit code. En outre, macOS 11.1 a été et est parti; nous sommes actuellement sur macOS 11.2.3, mais confirmons le nouveau système de nommage.

Comme la plupart des annonces logicielles à venir, on en sait peu sur macOS 12 pour le moment, mais ne vous attendez pas à ce que le produit fini en septembre – les mises à jour Mac OS d’Apple ont tendance à arriver un peu plus tard dans l’année.

watchOS 8







Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur les autres annonces de logiciels, il y a eu des chuchotements en ligne qui nous donnent une idée de ce à quoi s’attendre de watchOS 8, la prochaine mise à jour logicielle de la gamme Apple Watch.

Un rapport suggère que les ajouts de titre pourraient être des applications de batterie et de randonnée, et qu’une application dédiée à la santé pourrait également être en route vers l’Apple Watch. Avec Health migrant vers le petit écran, il est possible que nous voyions également une variante iPadOS, mais ce n’est pas confirmé pour le moment.

On s’attend également à ce que toute Apple Watch qui exécute watchOS 7 exécute watchOS 8 très bien, et étant donné que Apple ne prend en charge que les séries vieillissantes 1 et 2 en 2020, il s’agit probablement de la majorité des propriétaires d’Apple Watch.

tvOS 15







tvOS 15 est particulièrement intéressant, principalement en raison du fait qu’une Apple TV mise à jour arriverait à l’événement non confirmé d’Apple en avril, et une interface utilisateur mise à jour serait un argument de vente fort du nouveau streamer multimédia.

Il est possible qu’Apple puisse lancer le matériel et taquiner le logiciel mis à jour qui devrait sortir plus tard cette année, mais les mises à jour de tvOS ne tombant pas avant septembre, ce serait long pour les nouveaux propriétaires d’Apple TV d’attendre.

Chaque fois que tvOS 15 tombe, la rumeur veut que son apparence soit mise à jour – probablement pour compléter la nouvelle Apple TV – parallèlement à l’introduction de contrôles parentaux et d’outils de gestion du temps d’écran.

Nouveau chipset de bureau Apple

Bien que l’introduction d’un nouveau chipset Apple Silicon puisse sembler déplacée pour une conférence des développeurs, la société a initialement révélé la technologie à la WWDC 2020 – elle donne aux développeurs suffisamment de temps pour se préparer, après tout. Bien que l’Apple M1 soit sans aucun doute un chipset impressionnant qui offre des avantages significatifs par rapport aux ordinateurs portables Intel, ce n’est pas tout à fait suffisant pour la gamme iMac haut de gamme.

La rumeur dit qu’Apple travaille sur un chipset plus puissant pour la prochaine gamme d’iMac repensée, provisoirement surnommée l’A14T dans les fuites. Il n’est pas difficile d’imaginer qu’Apple pourrait prendre du temps à la WWDC 2021 non seulement pour donner une mise à jour sur la façon dont la transition vers Apple Silicon se déroule – un processus qui, selon elle, prendrait trois ans à la WWDC 2020 – mais pour introduire également le chipset de bureau.