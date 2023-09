Quand et pourquoi se faire vacciner contre le COVID, le VRS et la grippe cet automne

Alors pourquoi proposer le vaccin à la quasi-totalité de la population américaine ? Une analyse présentée cette semaine lors d’une réunion des conseillers du CDC a révélé que le fait que le vaccin soit accessible à presque tout le monde, connu sous le nom de « recommandation universelle », permettra d’économiser environ 200 000 hospitalisations et 15 000 décès dus au COVID au cours des 2 prochaines années, par rapport à la seule vaccination des individus. 65 ans et plus.

Les personnes jeunes et en bonne santé qui courent vraiment un faible risque « doivent examiner leur volonté d’être infectées et tenter leur chance face à la maladie qui peut être grave même chez une petite proportion de personnes jeunes et en bonne santé », a déclaré Duchin. Ils devraient également tenir compte de leur environnement familial et professionnel et déterminer s’ils pourraient exposer quelqu’un d’autre à un risque plus élevé.

Pas un « Slam Dunk » pour tout le monde

Parfois, un risque plus élevé de COVID est plus évident, comme l’âge avancé, et pour ce groupe, le vaccin est fortement recommandé, a déclaré Duchin. « C’est un slam dunk. »

D’autres ne réalisent peut-être pas qu’ils courent un risque élevé, y compris certains souffrant de maladies sous-jacentes, a-t-il déclaré. « Pourquoi les gens devraient-ils [at] faible risque envisager la vaccination ? L’une des raisons est que de nombreuses personnes qui pensent courir un faible risque ne le sont en réalité pas.