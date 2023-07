Quand et où se déroule la Coupe du Monde Féminine ?

La Coupe du monde féminine 2023 est presque là ! Si vous vous reconnectez au jeu féminin pour le grand tournoi, voici le récapitulatif du moment et du lieu de l’action.

La compétition de cette année est co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cela en fait la première Coupe du monde féminine organisée par plus d’une nation. De plus, il s’agit de la première Coupe du monde senior (masculine ou féminine) organisée par plus d’une confédération. L’Australie est membre de la Confédération asiatique de football, tandis que la Nouvelle-Zélande joue en Océanie.

Parmi les autres premières notables concernant le tournoi, citons le fait que la Coupe du monde féminine n’a jamais été organisée dans l’hémisphère sud auparavant. À ce jour, aucune des deux nations n’a organisé de tournoi senior de la FIFA. C’est également la première fois qu’un pays d’Océanie organise également un événement senior de la FIFA.

Réglez vos alarmes

L’emplacement éloigné des hôtes signifie que des heures de coup d’envoi étranges sont en réserve pour les téléspectateurs américains.

Les heures de jeu vont de 1 h 00 HE jusqu’à 22 h 30 HE. Cela signifie que pour certains matchs, la date du calendrier sera différente aux États-Unis et au stade selon l’endroit où vous vous trouvez.

Il existe en fait un large éventail d’heures de coup d’envoi individuelles (toutes aux États-Unis):

01H00

02H00

03H00

3h30

4H00 DU MATIN

4h30

5h30

06H00

07H00

8h00

21H00

22H00

22H30

En anglais, vous pouvez trouver des matchs sur FOX Sports, avec chaque match sur votre chaîne FOX locale ou FS1. Avec les identifiants de connexion de votre fournisseur de télévision, vous pouvez regarder des matchs en déplacement sur l’application FOX Sports. La couverture espagnole sera diffusée sur Telemundo ou Universo, chaque match étant diffusé sur Peacock.

Fubo, DirecTV Stream et Sling diffusent également les réseaux diffusant les jeux.

Pour les listes complètes de chaque match, visitez notre page du calendrier de la Coupe du monde féminine.

Photo: Imago