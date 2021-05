Quand et où regarder?

Après un WrestleMania rempli d’action qui s’est déroulé devant une foule, la WWE est prête à organiser son prochain événement à la carte (PPV), WrestleMania Backlash à huis clos. La meilleure action sur le ring sera diffusée en direct le lundi 17 mai depuis le ThunderDome de Saint-Pétersbourg, en Floride, et devrait débuter à 4h30, IST. Le prochain PPV verra plusieurs rematchs de la « Vitrine des Immortels » ainsi que certaines des rivalités récemment déclenchées avec des stars et des équipes de tag.

L’émission mettra en vedette Roman Reigns défendant son championnat universel contre Cesaro. L’émission présentera également deux combats à triple menace – le championnat WWE de Bobby Lashley et le championnat féminin brut de Rhea Ripley tandis que Bayley défiera Bianca Belair pour le championnat féminin SmackDown, entre autres.

Voici la carte de match annoncée jusqu’à présent:

Match triple menace du championnat de la WWE – Bobby Lashley (c) contre Drew McIntyre contre Braun Strowman

Match de championnat universel – Roman Reigns (c) vs Cesaro

Match de championnat féminin de SmackDown – Bianca Belair (c) vs Bayley

Match triple menace du championnat féminin de Raw – Rhea Ripley (c) contre Asuka contre Charlotte Flair

Match de championnat par équipe de SmackDown – Dolph Ziggler (c) et Robert Roode contre Rey et Dominik Mysterio

Match de bûcheron – The Miz vs Damian Priest

Quand aura lieu WWE WrestleMania Backlash 2021?

WrestleMania Backlash 2021 aura lieu le lundi 17 mai.

Où WWE WrestleMania Backlash 2021 a-t-elle lieu?

Le PPV aura lieu au ThunderDome de Saint-Pétersbourg, en Floride.

À quelle heure commence le WWE WrestleMania Backlash 2021?

Les matchs commenceront à 4h30 IST.

Quelle chaîne de télévision diffusera WWE WrestleMania Backlash 2021 en direct?

L’événement peut être regardé en direct sur Sony Ten 1 et Ten 3 en anglais et en hindi.

Comment diffuser en direct WWE WrestleMania Backlash 2021?

Les fans peuvent également le diffuser en direct sur le réseau WWE en s’inscrivant gratuitement sur le site Web et réclamer un mois d’essai gratuit avant de s’abonner. Et aussi sur la plate-forme numérique Sony SonyLIV.

