Quand et où regarder un match de Premier League en direct ?

Aston Villa accueillera Tottenham Hotspur pour un match fascinant de la Premier League le 13 mai. Tottenham se rendra à Villa Park avec un sentiment renouvelé de confiance en la Premier League. L’équipe de Ryan Mason a rebondi après une défaite écrasante contre Liverpool en battant Crystal Palace 1-0.

Bien que la Ligue des champions semble un peu trop éloignée, les Spurs peuvent encore jouer la Ligue Europa la saison prochaine. De plus, les Lilywhites doivent faire face à un écart de six points entre eux et Manchester United. Une victoire contre Aston Villa contribuera grandement à garantir qu’ils restent proches de United et dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.

Cependant, le club du nord de Londres a un bilan moyen à l’extérieur ces derniers temps. Cela encouragerait certainement Aston Villa à apporter son A-game samedi.

Avant le match entre Aston Villa et Tottenham Hotspur, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Premier League entre Aston Villa et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre Aston Villa et Tottenham Hotspur se jouera le 13 mai.

Où se jouera le match entre Aston Villa et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre Aston Villa et Tottenham Hotspur se jouera au Villa Park de Birmingham.

A quelle heure commencera le match entre Aston Villa et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre Aston Villa et Tottenham Hotspur débutera à 19h30 IST, le 13 mai.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Aston Villa et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre Aston Villa et Tottenham Hotspur sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Aston Villa et Tottenham Hotspur ?

Le match de Premier League entre Aston Villa et Tottenham Hotspur sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Compositions de départ probables :

Composition de départ probable d’Aston Villa : Emiliano Martinez, Ashley Young, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Alex Moreno, Jacob Ramsey, Douglas Luiz, Boubacar Kamara, John McGinn, Ollie Watkins, Emiliano Buendia

Composition de départ probable de Tottenham Hotspur : Fraser Forster ; Cristian Romero, Emerson, Ben Davies ; Pedro Porro, Pierre-Emile Hojberg, Oliver Skipp, Ivan Perisic ; Richarlison, Harry Kane, Heung Min Son