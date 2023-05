Quand et où regarder un match de la Liga en direct ?

Barcelone et Majorque s’affronteront dans un match captivant de la Liga le 28 mai. Barcelone entre dans ce match après avoir succombé à une défaite 3-1 contre le Real Valladolid. Hormis Roberto Lewandowski, qui avait marqué lors de ce match, personne n’avait l’air convaincant. L’équipe de Xavi sera la favorite lorsqu’elle accueillera Majorque dimanche.

Barcelone voudrait terminer sa campagne en beauté après avoir perdu ses deux derniers matchs en Liga. Le match contre Majorque sera crucial pour Sergio Busquets et Jordi Alba puisque les deux joueurs de longue date partiront en transferts gratuits cet été.

Les géants catalans avaient battu Majorque 1-0 lors de leur dernier match en octobre. Ils seront certainement ravis de cette victoire. Majorque occupe actuellement la 11e place du tableau des points et n’est qu’à trois points d’Osasuna, septième, dans la course à l’arrivée européenne. Le moral de Majorque serait au plus haut après sa victoire 1-0 sur Valence.

Avant le match entre Barcelone et Majorque, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Liga entre Barcelone et Majorque ?

Le match entre Barcelone et Majorque se jouera le 28 mai, dimanche.

Où se jouera le match de Liga entre Barcelone et Majorque ?

Le match entre Barcelone et Majorque se jouera au Camp Nou, à Barcelone.

A quelle heure débutera le match de Liga entre Barcelone et Majorque ?

Le match entre Barcelone et Majorque débutera à 22h30 IST le 28 mai.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Liga entre Barcelone et Majorque ?

Le match entre Barcelone et Majorque sera diffusé sur Sports18 Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Liga entre Barcelone et Majorque ?

Le match entre Barcelone et Majorque sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Composition de départ prévue :

Formation de départ prévue à Barcelone : Ter Stegen ; Roberto, Christensen, Alonso, Baldé ; Gavi, Busquets, De Jong ; Raphinha, Lewandowski, Dembélé

Composition de départ prévue à Majorque : Rajkovic ; Hadzikadunic, Valjent, Copete ; Maffeo, D Rodriguez, Baba, Kang-in ; Kadewere, Muriqi, Ndiaye