Le Sporting CP accueillera Tottenham Hotspur lors d’une rencontre captivante en UEFA Champions League le 13 septembre. Les deux équipes ont fait un début gagnant dans leur campagne en Ligue des champions. De plus, le Sporting et les Spurs ont conservé leur riche veine de forme de la Primeira Liga portugaise et de la Premier League respectivement.

Cependant, les garçons d’Antonio Conte seront conscients que battre un Sporting CP rajeuni dans leur propre arrière-cour sera un défi difficile. Les Spurs se rendront à Lisbonne avec une semaine de repos, car leur match de Premier League contre Manchester City a été reporté après le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Par conséquent, il reste à voir s’ils ont maintenu leur élan. Les visiteurs n’ont aucun problème de blessure à part Lucas Moura qui se remet d’une blessure au tendon.

Les hommes de Ruben Amorim ont été cliniques contre l’Eintracht Francfort la semaine dernière. Mais ils ne prendront rien pour acquis contre les géants du nord de Londres. Pour le Sporting, Jérémie St Juste sera contraint à l’absentéisme mardi en raison d’un problème musculaire. Matheus Reis et Manuel Ugarte devraient être de retour dans le onze de jeu.

Avant le match entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match d’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur se jouera le 13 septembre, mardi.

Où se jouera le match d’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur se jouera à l’Estadio Jose Alvalade de Lisbonne.

À quelle heure commencera le match d’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur débutera à 10h15 IST, le 13 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur ?

Le match de l’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de l’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur ?

Le match de l’UEFA Champions League entre le Sporting CP et Tottenham Hotspur sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition de départ prévue :

Composition de départ prévue pour le Sporting CP : Adan ; Esgaio, Coates, Inacio ; Porro, Morita, Ugarte, Reis; Trincao, Edwards, Gonçalves

Composition prévue pour Tottenham Hotspur : Lloris ; Romero, Lenglet, Dier ; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic ; Richarlison, Kane, Fils

