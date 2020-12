Une lutte SC Bengale oriental affrontera d’anciens doubles champions Chennaiyin FC dans la rencontre de boxe day du Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 au Tilak Maidan, à Vasco, Goa, le samedi 26 décembre.

Les débutants du SC East Bengal connaissent une mauvaise passe cette saison ISL car ils ont perdu quatre des six matchs disputés jusqu’à présent. Leurs deux seuls points provenaient de matchs nuls sans but contre le Jamshedpur FC et le Kerala Blasters FC. Les Rouge et Or sont actuellement assis au bas du tableau des points avec deux points à leur nom. Ils chercheront à reprendre la forme affichée contre les Kerala Blasters lors du dernier match.

En revanche, le Chennaiyin FC a bien démarré sa campagne avec une victoire sur Jamshedpur FC. Cependant, les Marina Machans sont restées sans victoire depuis avec des défaites contre le Bengaluru FC et le Mumbai City FC et des matchs nuls avec le Kerala Blasters FC et le NorthEast United FC. Ils se lancent maintenant dans l’affrontement après la victoire 2-1 contre le FC Goa lors du dernier match. Ils sont actuellement classés huit, avec huit points à leur nom.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

L’ISL 2020-21 SC East Bengal vs Chennaiyin FC doit débuter à 19h30 IST.

Quand commencera le match ISL 2020-21 SC East Bengal vs Chennaiyin FC?

Le match ISL 2020-21 SC East Bengal vs Chennaiyin FC se jouera le 26 décembre (samedi).

Où se jouera le match ISL 2020-21 SC East Bengal vs Chennaiyin FC?

Le match ISL 2020-21 SC East Bengal vs Chennaiyin FC se jouera au Tilak Maidan, à Vasco, Goa.

À quelle heure commencera le match ISL 2020-21 SC East Bengal vs Chennaiyin FC?

Le match ISL 2020-21 SC East Bengal vs Chennaiyin FC débutera à 19h30, heure normale de l’Inde (IST).

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match ISL 2020-21 entre le SC East Bengal et le Chennaiyin FC?

Tous les matchs de l’ISL 2020-21 seront diffusés sur les chaînes Star Sports Network et Asianet Plus.

Comment regarder en direct le match ISL 2020-21 entre le SC East Bengal et le Chennaiyin FC?

La diffusion en direct de tous les matchs de la Super League indienne 2020-21 sera disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

SC East Bengal vs Chennaiyin FC Jouant probablement XIs

ISL 2020-21, formation de départ probable du SC East Bengal contre Chennaiyin FC: Debjit Majumder (GK), Narayan Das, Scott Neville, Mohamed Irshad, Sehnaj Singh, Anthony Pilkington (C), Jacques Maghoma, Mohammed Rafique, Matti Steinmann, CK Vineeth, Jeje Lalpekhlua

ISL 2020-21, formation de départ probable du FC Goa contre Jamshedpur FC: Vishal Kaith (GK), Reagan Singh, Eli Sabia (C), Jerry Lalrinzuala, Deepak Tangri, Lallianzuala Chhangte, Anirudh Thapa, Fatkhulo Fatkhulloev, Memo Moura, Germanpreet Singh, Jakub Sylvestr