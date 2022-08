Quand et où regarder Paddy Considine, la vedette d’Emma D’Arcy, la préquelle de Game of Thrones

L’attente de trois ans des fans de Game of Thrones sera enfin terminée lundi lorsque la préquelle très attendue House of the Dragon sera lancée sur Disney Plus Hotstar.

Une partie du livre Fire and Blood de George RR Martin en 2018 a inspiré House of the Dragon. Le drame produit par Martin et Ryan J Condal est centré sur la maison Targaryen et se déroule 200 ans avant Game of Thrones. La guerre de succession des Targaryen, souvent connue sous le nom de “Danse des Dragons”, y sera dépeinte.





Paddy Considine, Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke et Steve Toussaint font partie des acteurs qui apparaissent dans House of the Dragon. Au Royaume-Uni, le tournage de l’émission a commencé en 2020. La première saison hebdomadaire se compose de 10 épisodes.

Game of Thrones, l’un des programmes télévisés les plus appréciés de ces dix dernières années, est à remercier pour le buzz autour de House of the Dragon. De 2011 à 2019, Game of Thrones a captivé le public avec sa narration à couper le souffle. Tous les membres de la distribution, en particulier Lit Harington, Peter Dinklage, Emilia Clarke, Richard Madden, Sophie Turner et Maisie Williams, ont fait leurs percées pendant cette période.

House of The Dragon se concentrera sur les luttes de pouvoir et la politique au profit du trône de fer, tout comme la série télévisée originale Game of Thrones. Le roi Viserys I Targaryen (Paddy Considine), partagé entre le choix de sa fille aînée Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) ou de son jeune frère Daemon Targaryen (Matt Smith), inaugurera une nouvelle ère d’ordre à Westeros.

Les fans prévoient que House of the Dragon les enchantera de la même manière que la série originale, malgré le fait que ses créateurs soient différents de ceux de Game of Thrones.