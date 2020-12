Deux clubs en difficulté, le Kerala Blasters FC et le SC East Bengal, s’affronteront pour remporter leur première victoire de la Super League indienne (ISL) 2020-21, au GMC Stadium, à Bambolim, Goa, le dimanche 20 décembre.

Le Kerala Blasters FC n’a jusqu’à présent enregistré que deux points en cinq matchs. Leurs deux seuls points provenaient des nuls contre le NorthEast United FC et le Chennaiyin FC. Les Blasters ont perdu trois matchs et fait match nul pour s’asseoir à la neuvième position. Ils se dirigent maintenant vers l’affrontement de dimanche après une défaite 4-2 contre le Bengaluru FC.

Alors que les débutants du SC East Bengal ont été relégués au bas du classement ISL 2020-21 avec seulement un point en cinq matchs. Leur seul point provenait d’un match nul et vierge contre le Jamshedpur FC. Les Rouge et Or ont perdu quatre matchs et en ont fait match nul jusqu’à présent dans la ligue. Ils entrent dans l’affrontement contre les Kerala Blasters après une défaite serrée 3-2 contre le Hyderabad FC.

Les deux équipes n’ont pas encore remporté leur première victoire cette saison, cela pourrait être une compétition difficile ce soir

Le coup d’envoi de l’ISL 2020-21 Kerala Blasters FC vs SC East Bengal est prévu à 19h30.

Quand commencera le match ISL 2020-21 entre Kerala Blasters FC et SC East Bengal?

Le match se jouera le 20 décembre (dimanche).

Où se jouera le match ISL 2020-21 entre Kerala Blasters FC et SC East Bengal?

Le match se jouera au GMC Stadium, Bambolim, Goa.

À quelle heure commencera le match ISL 2020-21 entre Kerala Blasters FC et SC East Bengal?

Le match débutera à 19h30, heure normale de l’Inde (IST)

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match ISL 2020-21 entre le Kerala Blasters FC et le SC East Bengal?

Tous les matchs de l’ISL 2020-21 seront diffusés sur les chaînes Star Sports Network et Asianet Plus.

Comment regarder en direct le match ISL 2020-21 entre Kerala Blasters FC et SC East Bengal?

La diffusion en direct de tous les matchs de la Super League indienne 2020-21 sera disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

Kerala Blasters FC vs SC East Bengal Jouant probablement XIs

ISL 2020-21, l’alignement de départ probable du Kerala Blasters FC contre le SC East Bengal: Albino Gomes (GK), Bakary Kone, Nishu Kumar, Costa Nhamoinesu, Prasanth Karuthadathkuni, Jeakson Singh, Rahul KP, Vicente Gomez (C), Facundo Pereyra, Gary Hooper

ISL 2020-21, équipe de départ probable du SC East Bengal contre Kerala Blasters FC: Debjit Majumder (GK), Narayan Das, Scott Neville, Mohamed Irshad, Sehnaj Singh, Anthony Pilkington (C), Jacques Maghoma, Mohammed Rafique, Matti Steinmann, CK Vineeth, Jeje Lalpekhlua