Le NorthEast United FC cherchera à revenir sur la voie de la victoire après avoir fait match nul lors de ses deux derniers matches lorsqu’ils verront les cornes avec le Jamshedpur FC lors du match de la Super League indienne (ISL) 2020-21 le vendredi 18 décembre au Tilak Maidan à Vasco da Gama, Goa. Les Highlanders sont l’une des trois équipes toujours invaincues après six matchs. Ils sont classés troisième sur le tableau des points et ont une chance de sauter ATK Mohun Bagan à la deuxième place avec une victoire.

Le Jamshedpur FC a fait match nul pour ses deux derniers matches avec un score de 0-0 et 1-1 contre le SC East Bengal et le Mumbai City FC, respectivement. Bien qu’ils n’aient perdu qu’un seul match jusqu’à présent, ils ont perdu des points à intervalles réguliers en raison de matchs nuls et à la recherche d’une victoire alors qu’ils affrontent NorthEast United. Les Red Miners occupent la septième place du classement de la ligue, avec sept points à leur actif. Le coup d’envoi de l’ISL 2020-21 NorthEast United FC vs Jamshedpur FC est prévu à 19h30.

Quand commencera le match ISL 2020-21 entre NorthEast United FC et Jamshedpur FC?

Le match NorthEast United FC vs Jamshedpur FC se jouera le 18 Décembre (vendredi).

Où se jouera le match ISL 2020-21 entre NorthEast United FC et Jamshedpur FC?

Le match NorthEast United FC vs Jamshedpur FC se jouera au Tilak Maidan à Vasco da Gama, Goa.

À quelle heure commencera le match ISL 2020-21 entre NorthEast United FC et Jamshedpur FC?

Le match NorthEast United FC vs Jamshedpur FC débutera à 19h30, heure normale de l’Inde (IST).

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match ISL 2020-21 entre NorthEast United FC et Jamshedpur FC?

Tous les matchs de l’ISL 2020-21 sont diffusés sur les chaînes de télévision Star Sports Network et Asianet Plus.

Comment regarder en direct le match ISL 2020-21 entre NorthEast United FC et Jamshedpur FC?

La diffusion en direct de tous les matchs de la Super League indienne 2020-21 est disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

NorthEast United FC vs Jamshedpur FC Jouant probablement XIs

ISL 2020-21, composition de départ probable du NorthEast United FC contre Jamshedpur FC: Gurmeet Singh (GK), Ashutosh Mehta, Benjamin Lambot (C), Dylan Fox, Gurjinder Kumar, Ninthoinganba Meetei, Khassa Camara, Lalengmawia, Idrissa Sylla, Luis Machado, VP Suhair

ISL 2020-21, formation de départ probable du Jamshedpur FC contre NorthEast United FC: TP Rehenesh (GK), Sandip Mandi, Peter Hartley (C), Stephen Eze, Ricky Lallawmawma, Mobashir Rehman, Alex Lima, Jackichand Singh, Isaac Vanmalsawma, William Lalnunfela, Nerijus Valskis