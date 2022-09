Quand et où regarder Mohammedan SC contre Kerala Blasters Durand Cup 2022 Couverture en direct sur la télévision en direct en ligne

Après une série de matchs exténuants en phase de groupes, la Coupe Durand 2023 se transforme en quarts de finale avec huit équipes d’élite qui s’affrontent pour une place en demi-finale. Le premier quart de finale opposera deux des équipes les plus populaires du football indien alors que Mohammedan SC affrontera les Kerala Blasters le 9 septembre au Salt Lake Stadium de Kolkata.

Ce sera la toute première rencontre entre les deux clubs et Mohammedan entrera dans le match en tant que légers favoris après avoir dominé leur groupe et être resté invaincu dans une poule qui comprenait des géants de l’ISL Bengaluru FC.

Mohammedan est le finaliste de l’édition précédente de la Coupe Durand et visera à se couronner en tant que champion du tournoi tant convoité cette fois-ci. Le capitaine du club Marcus Joseph, l’avant-centre Faslurahman Methukayil et l’ailier Pritam Singh ont été en feu pour les Black Panthers tout au long de la phase de groupes. L’équipe de Kolkata aura envie de ses chances contre un Kerala Blasters de deuxième chaîne.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Les blasters ont eu une course de conte de fées absolue dans la compétition. Ils ont fait une solide démonstration jusqu’à présent, malgré la présence d’une équipe de réserve, et n’ont qu’une défaite solitaire dans leur décompte. Les Tuskers se sont qualifiés pour les quarts de finale sous la tutelle de leur entraîneur U-18 Tomasz Tchorz et ils l’ont fait avec une relative facilité. Mais contre une équipe mahométane bien formée, les Blasters devront être à leur meilleur pour se qualifier pour les demi-finales.

Les Black Panthers rugiront-ils vers la prochaine étape ou l’équipe du Kerala offrira-t-elle à ses fans une délicieuse victoire post-Onam ? Attendons et regardons !

Avant le match de Coupe Durand entre Mohammedan SC et Kerala Blasters, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Durand Cup entre Mohammedan SC et Kerala Blasters ?

Le match de Coupe Durand entre Mohammedan SC et Kerala Blasters se jouera le vendredi 9 septembre.

Où se jouera le match entre Mohammedan SC et Kerala Blasters ?

Le match de la Coupe Durand entre Mohammedan SC et Kerala Blasters se jouera au Salt Lake Stadium de Kolkata, au Bengale occidental.

A quelle heure commencera le match entre Mohammedan SC et Kerala Blasters ?

Le match de la Coupe Durand entre Mohammedan SC et Kerala Blasters débutera à 18h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Mohammedan SC et Kerala Blasters ?

Le match de la Coupe Durand entre Mohammedan SC et Kerala Blasters sera diffusé sur le réseau Sports 18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Mohammedan SC et Kerala Blasters ?

Le match de la Coupe Durand entre Mohammedan SC et Kerala Blasters sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Formation de départ prévue des Kerala Blasters : Sachin Suresh (Gk), Marvan, Tejas Krishna, Muhammed Basith, Aritra Das, Muhammed Azhar, Vibin Mohanan, Gourav Kankonkar, Aimen, Roshan Gigi, Ajsal

Composition prévue du Mohammedan SC Football : Sankar Roy (Gk), Ousman N’daiye, Sairuatkima, Vanlalzuidika Chakkchuakk, Abhishek Ambekar, Abhash Thapa, Nuriddin Davronov, Pritam Singh, Sk Faiaz, Marcus Joseph, Faslurahman Methukayil

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici