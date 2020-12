Après avoir perdu le premier match de la saison face à Orlando Magic, Miami Heat disputera désormais son deuxième match à Noël quand ils verront les cornes avec les pélicans de la Nouvelle-Orléans à l’American Airlines Arena de Miami. Les finalistes de l’année précédente, Heat, peuvent compter sur la forme impressionnante de Bam Abdeyo du dernier match alors qu’il décrochait un double-double avec 25 points et 11 tableaux. On peut s’attendre à ce que Jimmy Butler revienne bien reposé, il a joué un rôle crucial dans l’incroyable course de l’équipe jusqu’à la finale de la NBA la saison précédente.

En revanche, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans entrent dans ce match après une victoire confortable (113-99) contre les Raptors de Toronto. Brandon Ingram et JJ Reddick ont ​​coopéré pour marquer 47 points pour donner à leur équipe une victoire éclatante. Les Pélicans peuvent désormais se vanter de la puissance des stars de Zion Williamson, Brandon Ingram et Lonzo Ball et l’équipe semble beaucoup plus confiante en possession du ballon.

Le match NBA 2020-21 entre Miami Heat et New Orleans Pelicans devrait commencer à 22h30 IST le 25 décembre

Quand commencera le match NBA 2020-21 entre Miami Heat et New Orleans Pelicans?

Le match se jouera le 25 décembre (vendredi).

Où se jouera le match NBA 2020-21 entre Miami Heat et New Orleans Pelicans?

Le match se jouera à l’American Airlines Arena de Miami.

À quelle heure commencera le match NBA 2020-21 entre Miami Heat et New Orleans Pelicans?

Le match débutera à 22h30, heure normale de l’Inde (IST)

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match NBA 2020-21 entre Miami Heat et New Orleans Pelicans?

Les matchs NBA 2020-21 ne seront diffusés sur aucune chaîne de télévision en Inde.

Comment regarder en direct le match NBA 2020-21 entre Miami Heat et New Orleans Pelicans?

La diffusion en direct de tous les matchs de la NBA 2020-21 sera disponible sur le NBA League Pass basé sur un abonnement. Les fans devront acheter le NBA League PASS pour profiter des matchs en direct en Inde.

Le NBA League Pass peut être acheté en ligne sur le site officiel de la NBA à watch.nba.com/streaming-subscriptions

NBA 2020-21 Miami Heat contre les pélicans de la Nouvelle-Orléans jouent probablement à V

NBA 2020-21, Match de départ probable de Miami Heat contre les pélicans de la Nouvelle-Orléans: Tyler Herro (PG), Jimmy Butler (SG), Duncan Robinson (SF), Maurice Harkless (PF), Bam Adebayo (C)

NBA 2020-21, La formation de départ probable des New Orleans Pelicans contre Miami Heat: Lonzo Ball (PG), Josh Hart (SG), Brandon Ingram (SF), Zion Williamson (PF), Steven Adams (C)