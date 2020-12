Le 28e Le match de la Super League indienne (ISL) 2020-21 apportera un match passionnant alors que le Mumbai City FC affrontera le Jamshedpur FC au GMC Stadium, à Bambolim, Goa, le lundi 14 décembre.

Mumbai City, ayant perdu de peu son premier match de la saison face au NorthEast United FC. ont fait un retour en force et sont sur une série de quatre victoires consécutives. Ils ont battu le FC Goa, le SC East Bengal, l’Odisha FC et le Chennaiyin FC, marquant huit buts en matches. L’équipe de Sergio Lobera est désormais en tête du tableau des points avec 12 points à son actif.

Le Jamshedpur FC a lui aussi commencé son premier match de la saison avec une perte de marge d’un but contre le Chennaiyin FC. Les hommes d’Owen Coyle l’ont suivi avec deux matches nuls consécutifs contre l’Odisha FC et le Hyderabad FC. Ils ont goûté leur première victoire contre le favori ATK Mohun Bagan mais ont été tenus par un match nul contre le SC East Bengal lors de leur dernier match. Les Red Miners occupent la septième place avec six points en cinq sorties jusqu’à présent.

Les deux équipes se sont affrontées six fois au cours des saisons ISL. Jamshedpur FC a un meilleur record de trois victoires, tandis que Mumbai City en a deux. Un match s’est terminé par un match nul.

Le coup d’envoi de l’ISL 2020-21 Mumbai City vs Jamshedpur FC est prévu à 19h30 IST.

Quand commencera le match ISL 2020-21 entre Mumbai City et Jamshedpur FC?

Le match se jouera le 14 décembre (lundi).

Où se jouera le match ISL 2020-21 entre Mumbai City et Jamshedpur FC?

Le match se jouera au GMC Stadium, à Bambolim, Goa

À quelle heure commencera le match ISL 2020-21 entre Mumbai City et Jamshedpur FC?

Le match débutera à 19h30, heure normale de l’Inde (IST)

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match ISL 2020-21 entre Mumbai City vs Jamshedpur FC?

Tous les matchs de l’ISL 2020-21 seront diffusés sur les chaînes Star Sports Network et Asianet Plus.

Comment regarder en direct le match ISL 2020-21 entre Mumbai City et Jamshedpur FC?

La diffusion en direct de tous les matchs de la Super League indienne 2020-21 sera disponible sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

Mumbai City vs Jamshedpur FC jouant des onze

Formation de départ probable de l’ISL 2020-21 Mumbai City FC contre Jamshedpur FC: Amrinder Singh (C / GK), Vignesh Dakshinamurthy, Mourtada Fall, Mehtab Singh, Mohammed Rakip, Ahmed Jahouh, Rowllin Borges, Hugo Boumous, Cy Goddard, Bipin Singh, Adam le Fondre

Alignement de départ probable du Jamshedpur FC ISL 2020-21 contre Mumbai City FC: TP Rehenesh (GK), Laldinliana Renthlei, Peter Hartley (C), Stephen Eze, Ricky Lallawmawma, Aitor Monroy, Mobashir Rehman, Alex Lima, Jackichand Singh, Isaac Vanmalsawma, Nerijus Valskis