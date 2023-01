Quand et où regarder Manchester United vs Nottingham Forest en direct ?

Manchester United et Nottingham Forest croiseront à nouveau le fer lors du match retour de la demi-finale de la Coupe EFL 2022-23 à Old Trafford jeudi. Les Red Devils ont décimé Forest lors du match aller en les battant 3-0 à City Ground, les plaçant dans une excellente position pour atteindre le tour final. Les hommes d’Erik ten Hag ont poursuivi leur forme en Coupe EFL jusqu’au quatrième tour de la FA Cup où ils ont battu Reading 3-1 lors de leur dernière rencontre à Old Trafford.

Nottingham Forest a subi une lourde défaite au match aller, et ils ont une pente raide à gravir s’ils rêvent d’atteindre la finale de la Coupe EFL cette campagne. Les hommes de Steve Cooper ont d’abord connu des débuts difficiles lors de leur retour en Premier League, mais semblent avoir compris maintenant, car ils sont invaincus lors de leurs quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues.

Manchester United serait le grand favori pour se qualifier pour la finale de la Coupe EFL, mais il sera intéressant de voir si Nottingham Forest peut décrocher une victoire à Old Trafford pour redonner un peu de fierté.

Avant le match de la Coupe EFL entre Nottingham Forest et Manchester United, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest ?

Le match de Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest se jouera le 2 février, jeudi.

Où se jouera le match de Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest se jouera à Old Trafford, Manchester.

À quelle heure commencera le match de la Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest débutera à 1 h 30 IST, le 2 février.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest ne sera pas diffusé en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester United et Nottingham Forest ne sera pas disponible en streaming en Inde.

Onze de départ probable :

Onze de départ probable de la forêt de Nottingham : W Hennessey, S Aurier, J Worrall, S McKenna, R Lodi, S Surridge, Danilo, R Freuler, G Scarpa, B Johnson, M Gibbs-White

Onze de départ probable de Manchester United : D De Gea, A Wan-Bissaka, R Varane, L Martinez, T Malacia, Casemiro, Fred, Antony, B Fernandes, M Rashford, W Weghorst

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici