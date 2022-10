Quand et où regarder Liverpool vs Brighton Premier League 2022-23 Couverture en direct sur la télévision en direct en ligne

Jurgen Klopp et Liverpool chercheront à retrouver le chemin de la victoire en Premier League anglaise lorsqu’ils accueilleront Brighton et Hove Albion le samedi 1er octobre au stade d’Anfield.

Liverpool n’a réussi à remporter que deux de ses six matches de championnat jusqu’à présent et a été tenu en échec par Everton à Goodison Park. Les goûts de Darwin Nunez et Mohamed Salah n’ont pas réussi à trouver le filet pour les Reds en Premier League et chercheront à changer leur fortune.

Pendant ce temps, Brighton jouera son premier match sous la tutelle de son nouveau manager Roberto De Zerbi. Les Seagulls ont performé au-delà des attentes dans la ligue et chercheront à poursuivre leur excellente course. Il n’est pas surprenant qu’ils soient en quatrième position du tableau compte tenu de la façon dont ils ont joué jusqu’à présent. Lors du dernier match de Graham Potter en tant que manager, Brighton a battu Leicester City 5-2.

Les deux managers ont un point à prouver avant le match et il sera intéressant de voir comment Klopp répond après un départ lamentable et comment De Zerbi tire les ficelles lors de son premier match en charge.

À quelle date se jouera le match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton se jouera le 1er octobre, samedi.

Où se jouera le match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton se jouera au stade d’Anfield.

À quelle heure débutera le match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton débutera à 19h30 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton ?

Le match de Premier League 2022-23 entre Liverpool et Brighton sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Ligne de départ prévue -up :

Formation de départ prévue pour Liverpool : Alisson Becker (Gk), Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Tsimikas, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Mohammed Salah , Diogo Jota, Luis Diaz

Ligne de départ prévue pour Brighton : Robert Sanchez (Gk), Joel Veltman, Lewis Dunk, Adam Webster, Tariq Lamptey, Alexis MacAllister, Caicedo, Solly March, Pascal Gross, Leandro Trossard, Danny Welbeck

