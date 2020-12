Le match du mercredi 2 décembre de l’ISL 2020-21 aura des cornes du Hyderabad FC avec Jamshedpur FC. La performance d’Hyderabad dans le tournoi actuel a été bonne dans la mesure où l’équipe a une victoire et un match nul à son actif. Jamshedpur a vraiment besoin d’améliorer son jeu dans la ligue. L’équipe n’a pu gagner aucun match jusqu’à présent.

Jamshedpur a le meilleur buteur de la saison dernière, Nerijus Valskis. Jackichand Singh et Valskis font également de bons attaquants pour leur équipe. Hyderabad FC est sans Chianese et Sastre mercredi. Chianese aurait un problème de cheville et Sastre, en revanche, s’est retiré en raison d’un problème aux ischio-jambiers. La participation de Fran Sandaza est également discutable.

Le match ISL 2020-21 Hyderabad FC vs Jamshedpur FC est prévu le mercredi 2 décembre au Tilak Maidan. La sortie commence à 19h30 IST.

Le match précédent joué par Hyderabad FC et Jamshedpur FC s’est soldé par un match nul. Le Hyderabad FC a affronté le Bengaluru FC et les deux équipes n’ont pas pu marquer de buts pendant le match. Jamshedpur FC, quant à lui, a affronté l’Odisha FC. Les deux équipes ont marqué chacune deux buts dans le match.

ISL 2020-21 Hyderabad FC débutera probablement l’alignement contre Jamshedpur FC: Subrata Paul, Ashish Rai, Akash Mishra, Odei Onaindia, Chinglensana Singh, Joao Victor, Adil Khan, Halicharan Narzary, Nikhil Poojary, Hitesh Sharma, Aridane Santana

Le Jamshedpur FC de l’ISL 2020-21 commence la formation probable contre le Hyderabad FC: Pawan Kumar, Laldinliana Renthlei, Peter Hartley, Stephen Eze, Ricky Lallawmawma, Aitor Monroy, Mobashir Rehman, Alex Lima, Jackichand Singh, Isaac Vanmalsawma, Nerijus Valskis

Où pouvez-vous regarder le match ISL 2020-21 Hyderabad FC vs Jamshedpur FC en Inde?

ISL 2020-21 Hyderabad FC vs Jamshedpur FC Les émissions en direct en Inde peuvent être visionnées sur Star Sports 1 SD et HD, Star Sports 2 SD et HD (anglais); Star Sports Hindi 1 SD et HD, Star Sports 3, Star Gold 2 (Hindi), Asianet Plus, Asianet Movies (Malayalam); Star Sports Bangla; Star Sports Kannada; Star Sports Tamil; Star Sports Telugu et Star Sports Marathi.

Comment et où regarder le match ISL 2020-21 Hyderabad FC vs Jamshedpur FC?

Pour les fans de football en Inde, le match ISL 2020-21 Hyderabad FC vs Jamshedpur FC est disponible en streaming en direct sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.