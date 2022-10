Quand et où regarder le thriller vedette de Dhanush

Réalisé par le frère aîné de Dhanush, Selvaraghavan et mettant en vedette Dhanush dans le double rôle, le thriller d’horreur Naane Varuvean est sorti dans les cinémas du monde entier le 29 septembre et a reçu de très bonnes critiques des cinéphiles appréciant la splendide performance et la direction brillante de l’acteur principal.

Maintenant, le film tamoul est prêt pour sa première OTT alors qu’Amazon Prime Video India a annoncé sur ses réseaux sociaux le matin du samedi 22 octobre que la vedette de Dhanush sera diffusée sur sa plateforme à partir du 27 octobre. Le message d’annonce disait “une guerre entre la lumière et l’ombre #NaaneVaruvenOnPrime, le 27 octobre”.

Outre Dhanush jouant les deux frères jumeaux, à savoir Prabhu et Kathir, Naane Varuvean met également en vedette Indhuja Ravichandran, Elli AvrRam, Yogi Babu, Saravana Subbiah, Hiya Davey, Aajeedh Khalique, Shelly Kishore et Prabhu Ganeshan dans les rôles principaux. Le réalisateur Selvaraghavan lui-même apparaît dans une apparition en camée.

Le thriller d’horreur était la quatrième sortie de Dhanush en 2022. Il a été vu pour la première fois dans le thriller d’action Maaran, qui est sorti directement sur Disney + Hotstar en mars. La superstar a fait ses débuts à Hollywood avec le thriller d’action The Grey Man de Russo Brothers avec Ryan Gosling et Chris Evans en juillet.

En août, Dhanush a fait la une du film de comédie familiale Thiruchitrambalam avec Nithya Menon et Prakash Raj. Il s’est avéré être un blockbuster au box-office gagnant plus de Rs 100 crore dans le monde. Et l’acteur n’a pas encore fini, on le verra ensuite dans Vaathi, qui sortira en salles le 2 décembre.

Naane Varuvean est sorti jeudi, pour éviter le choc avec l’épopée tamoule historique de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan 1 ou Ponniyin Part 1, qui met en vedette Aishwarya Rai Bachchan, Chiyaan Vikram, Jayam Ravi, Trisha, Karthi, Sobhita Dhulipala, Prakash Raj et Aishwarya Lekshmi. dans les premiers rôles.