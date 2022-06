Quand et où regarder le thriller d’action de Kangana Ranaut

ZEE5, la plus grande plate-forme de streaming vidéo d’Inde et de Bharat et conteur multilingue pour de multiples demandeurs de divertissement, a annoncé la première numérique mondiale de Dhaakad le 1er juillet.

Réalisé par Razneesh Ghai, Dhaakad est un thriller d’espionnage avec Kangana en tête et Arjun Rampal, Divya Dutta et Saswata Chatterjee dans les seconds rôles. Tourné par le directeur de la photographie japonais Tetsuo Nagata (La Vie en rose), Dhaakad est véritablement international en termes d’échelle et de style car les séquences d’action sont conçues par une équipe internationale. Avec du sang, de l’action, des coups de feu et des personnages avec leur propre ensemble d’excentricités, Dhaakad est un film audacieux avec un Kangana féroce, fougueux et intrépide en tête.





Dhaakad tourne autour d’Agni (Kangana), un agent spécial de l’International Task Force, qui a pour mission d’éliminer un trafiquant international d’êtres humains et d’armes Rudraveer (Arjun Rampal), qui dirige également une mafia du charbon. Au cours de cette bataille, son passé tragique d’enfance revient plus souvent qu’elle ne le voudrait et elle déterre des vérités plutôt choquantes sur sa tragédie, dont l’une est même liée à Rudraveer.

Lire : Kangana Ranaut partage son opinion sur le programme Agnipath, écrit que « des nations comme Israël ont rendu la formation militaire obligatoire »

Manish Kalra, directeur commercial, a déclaré: «Nous avons toujours organisé un portefeuille diversifié avec un contenu de qualité dans tous les genres et nous sommes heureux d’ajouter un autre film d’action à la liste car ce genre plaît à tous. Dhaakad est un film incontournable pour tous les amateurs d’action. En plus d’avoir une équipe internationale chorégraphiant ses séquences d’action, le film a un Kangana féroce en pleine forme. C’est aussi un film avant-gardiste avec beaucoup de potentiel, et nous sommes ravis d’avoir collaboré avec les producteurs pour donner à Dhaakad un public mondial ».





Le producteur Deepak Mukut a déclaré : « Dhaakad est un film qui nous tient à cœur à tous. Habituellement, les films d’action sont associés aux acteurs masculins de notre industrie, mais ici, nous avons fait un film qui redéfinit le genre d’action pour les actrices dans les films indiens et nous en sommes vraiment fiers. Nous voulions que l’ambiance et la sensation soient à la hauteur des films d’action internationaux bien connus et nous avons réussi à y parvenir. Les pièces d’action ont été appréciées sur grand écran et maintenant que le film sort en numérique, nous sommes sûrs que plus de gens applaudiront notre tentative. Kangana a livré une performance exceptionnelle à Dhaakad, ouvrant une nouvelle voie pour les films d’action dirigés par des femmes. Je suis tellement heureux que le film atteigne maintenant un public plus large grâce à ZEE5. Dhaakad est le fruit de notre travail et nous sommes extrêmement fiers de le présenter au public du monde entier via cette plateforme ».

Kangana Ranaut a déclaré: «Dhaakad était un film intense qui a nécessité beaucoup de transformation physique et émotionnelle. Les films indiens peuvent être de normes internationales et peuvent avoir des héroïnes d’action féminines en tête. Préparez-vous à me voir comme une machine à tuer uniquement sur ZEE5 à partir du 1er juillet ».

Quand et où regarder :





Regardez la première numérique mondiale de Dhaakad sur ZEE5 le 1er juillet