Quand et où regarder le spectacle d’Amitabh Bachchan

Avec sa 14e saison, Kaun Banega Crorepati est prêt à revenir à la télévision. L’icône de Bollywood, Amitabh Bachchan, sera de retour pour épater le public avec sa voix de baryton distinctive. La nouvelle saison de l’émission promet d’être plus captivante et satisfaisante tant pour les fans que pour les participants assis sur la sellette. Voici toutes les informations sur quand et où les téléspectateurs inconditionnels de KBC peuvent regarder l’émission.

KBC 14 fera ses débuts sur Sony TV le 7 août à 21h30. Du lundi au vendredi à 21h00, Sony TV diffusera l’émission de téléréalité. Sur l’application SonyLiv, vous pouvez également regarder KBC. L’émission, qui a fait ses débuts sur Star Plus en 2000, vient de terminer sa course de 22 ans.





Le programme débutera par une célébration Azadi Ke Garv Ka Mahaparv en l’honneur du 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde. Amitabh Bachchan sera l’hôte de l’épisode, et les invités incluent la star de Bollywood Aamir Khan, le vétéran de la guerre de Kargil, le major DP Singh, le colonel Mitali Madhumita, et MC Mary Kom et Sunil Chhetri.

De plus, pour célébrer le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, les producteurs ont ajouté un nouveau padaav à la 15e question appelé Dhan Amrit, dans lequel les participants se voient garantir un prix de Rs 75 lakh. Le jackpot a également été porté à Rs 7,5 crore.

Auparavant, les téléspectateurs qui participaient à PlayAlong avaient la possibilité de s’asseoir sur la sellette à la fin de l’émission. Désormais, cependant, ils auront la possibilité de le faire tous les vendredis.