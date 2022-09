Le Real Madrid accueillera le RB Leipzig pour une rencontre intrigante en Ligue des champions de l’UEFA le 14 septembre. Les Merengues ont fait un début gagnant dans leur campagne de Ligue des champions contre le Celtic et chercheront également à gagner leur prochain match.

Ils tenteront également d’enregistrer leur huitième victoire consécutive toutes compétitions confondues depuis le début de cette saison. Vinicius Junior, Luka Modric et Eden Hazard ont marqué contre le Celtic. Carlos Ancelotti espère que son équipe jouera de la même manière contre le RB Leipzig mercredi. Le Real Madrid jouera à nouveau sans Karim Benzema et Eder Militao qui se remettent de leurs blessures respectives. Lucas Vazquez sera également incertain en raison d’une blessure à la cuisse qu’il a subie contre Majorque la semaine dernière.

Pendant ce temps, le RB Leipzig a battu Dortmund en forme en Bundesliga le 10 septembre. Leipzig cherchera à s’inspirer de cette victoire et à sauver sa campagne en Ligue des champions. Leipzig est tombé au Shakhtar Donetsk 4-1 et cherchera à faire amende honorable contre le Real Madrid. Ils devront faire face à une solide équipe du Real Madrid et à la foule bruyante du stade Santiago Bernabéu.

Avant le match entre le Real Madrid et le RB Leipzig, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match d’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig se jouera le 15 septembre, jeudi.

Où se jouera le match d’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig se jouera au stade Santiago Bernabéu de Madrid.

À quelle heure commencera le match d’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig débutera à 12h30 IST, le 15 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig ?

Le match de l’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de l’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig ?

Le match de l’UEFA Champions League entre le Real Madrid et le RB Leipzig sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition de départ prévue :

Composition de départ prévue du Real Madrid : Courtois ; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy ; Modric, Tchouameni, Kroos ; Valverde, Rodrygo, Vinicius

Composition prévue du RB Leipzig : Gulacsi ; Simakan, Orban, Diallo, Raum ; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai ; Werner

