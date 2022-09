Quand et où regarder le premier épisode d’une émission de danse

Après une interruption de cinq ans, Jhalak Dikhhla Jaa 10 fait son retour sur les écrans de télévision. Le premier épisode de JDJ 10 offrira des performances passionnantes des juges et des concurrents.

Les candidats de l’émission sont passionnants et le jury est exceptionnel.

Douze candidats participeront au concours de réalité, et ils danseront avec leurs chorégraphes sur la piste de danse. Plusieurs célébrités participent à l’émission, notamment Rubina Dilaik, Gashmeer Mahajani, Niti Taylor, Paras Kalnawat, Nia Sharma, Zorawar Kalra, Shilpa Shinde, Ali Asgar, Amruta Khanvilkar, Dheeraj Dhoopar, Gunjan Sinha et Faisal Shaikh.





Les participants seront jugés en fonction de leurs performances, et Nora Fatehi, Karan Johar et Madhuri Dixit attribueront des points. Pour les non-initiés, Nora était une ancienne concurrente de l’émission.

La première de Jhalak Dikhhlaa Jaa 10 peut être vue sur la chaîne Colors. Le programme commencera à être diffusé samedi (3 septembre). A la télévision, le premier épisode sera diffusé à 20h.

Si vous êtes abonné à VOOT Select, vous pouvez regarder l’émission en direct si vous préférez ne pas regarder le premier épisode à la télévision. Les débuts de JDJ 10 sont diffusés sur Jio TV pour les abonnés Jio et Airtel XStream pour les abonnés Airtel.

Pour les non-initiés, Pinkvilla a récemment demandé à Karan Johar de nommer un couple de célébrités que le cinéaste aimerait voir participer à Jhalak Dikhhla Jaa, auquel Karan a dit : “Et Karan et Tejasswi ? C’est le nouveau couple qui se passe.”

Dans la même interview, lorsqu’on a demandé au cinéaste d’Ae Dil Hai Mushkil à quel point les émissions de téléréalité étaient réelles, il a déclaré au portail de divertissement: “Je le garde aussi réel que possible parce que je n’ai jamais suivi un scénario. Je n’ai jamais reçu de Je peux dire qu’avec assurance pour Madhuri (Dixit), moi et Nora (Fatehi), nous venons de tourner le premier épisode et rien n’a été scénarisé.