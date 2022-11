Quand et où regarder le Mumbai City FC contre le FC Goa en direct ?

Le Mumbai City FC occupe actuellement la première place du classement de la Super League indienne. Ils ont commencé cette saison de l’ISL sur une excellente note et n’ont toujours pas perdu de match après huit matchs. Les Mumbaikars ont joué un football exquis, marquant des buts à gauche, à droite et au centre. Ils ont réussi à marquer trois buts contre NorthEast United lors de leur dernier match. Avant cela, ils ont marqué quatre buts contre le Bengaluru FC et ont marqué six buts contre le Chennaiyin Football Club le 12 novembre.

Cela étant dit, le FC Goa vient sur le dos d’une solide victoire contre l’ATK Mohun Bagan gagnant par un score de 3-0. L’équipe de Goa a fait une démonstration dominante avec trois buts en seconde période de Noah Sadaoui, Fares Arnaout et Aibanbha Kupar Dohling. Les Goans affronteront une équipe de Mumbai en forme et il sera intéressant de voir qui peut s’améliorer à la Mumbai Football Arena

Avant le match de Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa ?

Le match de la Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa se jouera le 1er décembre, jeudi.

Où se jouera le match de Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa ?

Le match de la Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa se jouera au Mumbai Football Arena, à Mumbai.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre Mumbai City FC et FC Goa ?

Le match de la Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa débutera à 19h30 IST, le 1er décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa ?

Le match de la Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa ?

Le match de la Super League indienne entre le Mumbai City FC et le FC Goa FC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Onze de départ probable :

Onze de départ probables du Mumbai City FC : Phurba Lachenpa, Vignesh Dakshinamurthy, Mehtab Singh, Rostyn Griffiths, Rahul Bheke, Ahmed Jahouh, Greg Stewart, Vinit Rai, Jorge Pereyra Diaz, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh Thounaojam

Onze de départ probable du FC Goa : Dheeraj Singh, Seriton Fernandes, Marc Valiente, Anwar Ali, Edu Bedia, Aibanbha Dohling, Ayush Dev Chhetri, Iker Guarrotxena, Redeem Tlang, Brandon Fernandes, A Vazquez

