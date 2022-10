Quand et où regarder le match Real Madrid vs Barcelone en direct

Le Real Madrid et Barcelone s’affronteront dans un autre épisode d’El Clasico le 16 octobre. L’affrontement entre ces deux géants espagnols est l’un des plus grands spectacles du football. Le Real Madrid et Barcelone ont récolté 22 points lors de leurs huit premiers matches de la saison 2022-23 de la Liga, avec Barcelone en tête en raison d’une différence de buts supérieure. Le Real Madrid peut déplacer Barcelone de la première place avec une victoire dimanche.

Le Real Madrid a été en grande forme en UEFA Champions League et s’est facilement qualifié pour la phase à élimination directe. Karim Benzema, Luca Modric et Toni Kroos seront les joueurs clés du Real Madrid.

Pendant ce temps, Barcelone est sur le point d’être éliminé de la Ligue des champions. Les visiteurs ont disputé un match nul 3-3 peu impressionnant contre l’Inter Milan jeudi. Barcelone tentera de se racheter en remportant le clásico. L’équipe de Xavi espère que Robert Lewandowski trouvera la marchandise contre le Real Madrid.

Avant le match entre le Real Madrid et Barcelone, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Liga entre le Real Madrid et Barcelone ?

Le match de Liga entre le Real Madrid et Barcelone se jouera le 16 octobre, dimanche.

Où se jouera le match de Liga entre le Real Madrid et Barcelone ?

Le match de Liga entre le Real Madrid et Barcelone se jouera au Santiago Bernabeu à Madrid.

À quelle heure commencera le match de Liga entre le Real Madrid et Barcelone ?

Le match de Liga entre le Real Madrid et Barcelone débutera à 19h45 IST, le 16 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Liga entre le Real Madrid et Barcelone ?

Le match de la Liga entre le Real Madrid et Barcelone sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Liga entre le Real Madrid et Barcelone ?

Le match de la Liga entre le Real Madrid et Barcelone sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Probablement la formation de départ :

Composition de départ probable du Real Madrid : Lunin ; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy ; Modric, Tchouameni, Kroos ; Valverde, Benzema, Vinicius

Formation de départ probable de Barcelone : Ter Stegen ; Roberto, Koundé, E Garcia, Baldé ; Gavi, Busquets, Pedri ; Dembélé, Lewandowski, Fati

