Quand et où regarder le match Paris Saint-Germain vs Benfica en direct en ligne et à la télévision

Le Paris Saint-Germain et Benfica s’affronteront lors d’une rencontre à succès en UEFA Champions League le 12 octobre. Le PSG et Benfica sont tous deux invaincus dans le tournoi jusqu’à présent. De plus, les deux équipes sont à égalité de points dans le groupe H. Benfica, deuxième, avait fait match nul 1-1 lors du match retour au Portugal la semaine dernière. Les Parisiens chercheront à récolter un maximum de points mercredi et à conforter leur position en tête de leur groupe. Les goûts de Kylian Mbappe et Neymar devraient commencer pour le PSG et peu parieront contre eux. De plus, le soutien à domicile au Parc des Princes fait du PSG une équipe formidable. Les hôtes manqueront les services de Lionel Messi et Pablo Sarabia pourrait venir à la place de l’Argentin.

Pendant ce temps, Benfica espère provoquer la surprise mercredi. Ils sauraient que battre le PSG dans leur propre arrière-cour est une tâche énorme. Benfica comptera sur Goncalo Ramos et Florentino Luis pour trouver la marchandise contre le PSG.

Avant le match entre le Paris Saint-Germain et Benfica, voici tout ce qu’il faut savoir :

A quelle date se jouera le match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica, se jouera le 12 octobre, mercredi.

Où se jouera le match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica, se jouera au Parc des Princes à Paris.

A quelle heure débutera le match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica débutera à 00h30 IST, le 12 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder le streaming en direct du match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica ?

Le match d’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Benfica sera diffusé en direct sur l’application et le site SonyLIV.

Composition probable du Paris Saint-Germain : Donnarumma ; Ramos, Marquinhos, Danilo ; Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat ; Sarabia, Mbappé, Neymar

Composition de départ probable de Benfica : Vlachodimos ; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo ; Florentino, Fernández ; Neres, Rafa, Mario ; Ramos

