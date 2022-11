Quand et où regarder le match Manchester United contre Aston Villa en direct ?

Manchester United et Aston Villa verrouilleront les cornes de la Coupe EFL à l’emblématique Old Trafford le 11 novembre. Aston Villa avait écrasé l’équipe d’Erik ten Hag en Premier League dimanche. Cette victoire 3-1 sera dans l’esprit des joueurs d’Aston Villa lorsqu’ils affronteront les Red Devils dans leur propre arrière-cour.

De plus, Manchester United a perdu chacun de ses trois derniers matchs de Coupe EFL au Theatre of Dreams. Mais Erik ten Hag espère que son équipe repoussera une Aston Villa renaissante et se vengera de la défaite de dimanche.

Bruno Fernandes remplacera probablement Donny van de Beek pour les hôtes. Aston Villa manquera Jan Bednarek et Leander Dendoncker contre Manchester United. Des joueurs comme Boubacar Kamara et John McGinn devraient entrer dans le onze de départ d’Aston Villa.

Avant le match entre Manchester United et Aston Villa, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa ?

Le match de Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa se jouera le 11 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa ?

Le match de Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa se jouera à Old Trafford à Manchester.

À quelle heure commencera le match de Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa débutera à 1 h 30 IST, le 11 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa ?

Le match de la Coupe EFL entre Manchester United et Aston Villa sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Composition de départ probable :

Composition de départ probable de Manchester United : Dubravka ; Dalot, Martinez, Maguire, Malacia ; Fred, McTominay; Elanga, Fernandes, Rashford ; Martial

Composition de départ probable d’Aston Villa : Olsen ; Cash, Chambres, Mings, Digne ; Kamara, McGinn, Ramsey ; Bailey, Watkins, Buendia

