Quand et où regarder le match Liverpool vs Manchester City en direct

C’est Liverpool contre Manchester City dans une rencontre à succès en Premier League le 16 octobre. Liverpool entre dans ce match après sa victoire convaincante 7-1 contre les Rangers en UEFA Champions League. Mais les hôtes sauront que Manchester City est le favori pour gagner dimanche. Liverpool espère pouvoir provoquer la surprise devant son public.

Mohamed Salah est en excellente forme et a enregistré le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions en tant que remplaçant contre les Rangers. Liverpool comptera sur lui contre Manchester City.

Pendant ce temps, Manchester City de Pep Guardiola visera à collecter un maximum de points lors de son voyage à Anfield. L’équipe a une chance de déplacer Arsenal de la première place de la Premier League si elle peut gagner dimanche. Liverpool manquera Arthur Melo, Luis Diaz et Joel Matip. Et les goûts de Phil Foden et Erling Haaland font des visiteurs une équipe formidable.

Avant le match entre Liverpool et Manchester City, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City se jouera le 16 octobre, dimanche.

Où se jouera le match entre Liverpool et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City se jouera à Anfield à Liverpool.

A quelle heure débutera le match entre Liverpool et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City débutera à 21h00 IST, le 16 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Liverpool et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Liverpool et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Liverpool et Manchester City sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Composition de départ probable :

Formation de départ probable de Liverpool : Alisson ; Gomez, Konaté, Van Dijk, Robertson ; Henderson, Fabinho, Thiago ; Salah, Nunez, Jota

Composition de départ probable de Manchester City : Ederson ; Cancelo, Akanji, Dias, Ake ; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish

