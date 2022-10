Quand et où regarder le match Leicester City vs Manchester City en direct

Leicester City et Manchester City s’affronteront lors d’une rencontre intrigante en Premier League le 29 octobre. Manchester City sera le grand favori lors de son voyage à Leicester. Cependant, les hôtes entrent dans ce match après avoir enregistré deux victoires consécutives contre Leeds United et les Wolves. Youri Tielemans, Harvey Barnes, James Maddison et Jamie Vardy ont marqué un but chacun lors de la démolition 4-0 des Wolves. Tous les quatre chercheront à performer contre Manchester City.

Leicester City peut être un adversaire difficile à battre dans son jardin. L’équipe de Pep Guardiola sera consciente de ce fait. Manchester City a été assez clinique lors de son dernier match de Premier League contre Brighton et visera à récolter un maximum de points samedi. Phil Foden et Erling Haaland peuvent être les joueurs décisifs pour les visiteurs.

Avant le match entre Leicester City et Manchester City, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Premier League entre Leicester City et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Leicester City et Manchester City se jouera le 29 octobre, samedi.

Où se jouera le match entre Leicester City et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Leicester City et Manchester City se jouera au King Power Stadium de Leicester.

A quelle heure débutera le match entre Leicester City et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Leicester City et Manchester City débutera à 17 h IST, le 29 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre Leicester City et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Leicester City et Manchester City sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Leicester City et Manchester City ?

Le match de Premier League entre Leicester City et Manchester City sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Leicester City Probablement la formation de départ : Ward ; Castagne, Faes, Amartey, Justin ; Soumaré ; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes ; Vardy

Équipe de départ probable de Manchester City : Ederson ; Cancelo, Dias, Akanji, Laporte ; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Alvarez, Grealish

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici