Quand et où regarder le match Hellas Verona vs Juventus en direct ?

Après avoir enregistré une victoire impressionnante face à l’Inter Milan lundi, la Juventus se rendra jeudi à Hellas Vérone.

Les Bianconeri ont été formidables lors de leur victoire 2-0 contre l’Inter Milan. La Juventus a été clinique dans sa défense pour enregistrer sa quatrième feuille blanche consécutive dans l’élite et devancer ses rivaux milanais sur le tableau des points de Serie A. Adrien Rabiot et Nicolo Fagioli ont trouvé le fond des filets et seront également les joueurs clés pour les visiteurs contre Hellas Verona. Il reste à voir si le onze de départ de la Juventus mettra en vedette Leandro Paredes et Moise Kean.

Pendant ce temps, les hôtes ont perdu huit matchs de Serie A d’affilée et chercheront à mettre fin à cette séquence de défaites. Pawel Dawidowicz, Federico Ceccherini et Fabio Depaoli feront leur retour dans le onze de Hellas Verona.

Avant le match entre Hellas Verona et la Juventus, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Serie A entre Hellas Verona et Juventus ?

Le match de Serie A entre Hellas Verona et la Juventus se jouera le 10 novembre, jeudi.

Où se jouera le match de Serie A entre Hellas Verona et la Juventus ?

Le match de Serie A entre Hellas Verona et Juventus se jouera au stade Marcantonio Bentegodi de Vérone.

À quelle heure commencera le match de Serie A entre Hellas Verona et Juventus ?

Le match de Serie A entre Hellas Verona et la Juventus débutera à 23h00 IST, le 10 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Serie A entre l’Hellas Vérone et la Juventus ?

Le match de Serie A entre Hellas Verona et la Juventus sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Serie A entre Hellas Verona et Juventus ?

Le match de Serie A entre Hellas Verona et la Juventus sera diffusé en direct sur l’application Voot et JioTV.

Composition de départ prévue :

Formation de départ prévue pour Hellas Verona : Montipo ; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini ; Depaoli, Veloso, Tameze, Doig ; Kallon, Lazovic; Henri

Composition de départ prévue de la Juventus : Sczesny ; Danilo, Bremer, Sandro ; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic ; Miretti ; Milik

