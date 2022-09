Quand et où regarder le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal Couverture en direct sur Live TV Online

Arsenal entamera sa quête de gloire en Ligue Europa le 8 septembre. Les Gunners affronteront le FC Zurich lors d’un match à succès en Ligue Europa au Stadion Letzigrund de Zurich. Arsenal a obtenu une route directe vers la phase de groupes de la Ligue Europa en terminant cinquième de la Premier League. Les garçons de Mikel Arteta sont dans une forme impérieuse et ont remporté cinq des six matches qu’ils ont disputés en Premier League. Arsenal est en tête du classement des points de la Premier League et les experts les soutiennent pour reproduire leur succès en Premier League en Ligue Europa.

En revanche, le FC Zurich n’a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions. Par conséquent, ils auront hâte de faire valoir leur point de vue lorsqu’ils affronteront Arsenal. Bien qu’Arsenal soit le favori, le FC Zurich cherchera à capitaliser sur un solide soutien à domicile et à créer la surprise jeudi.

Avant le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal ?

Le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal se jouera le 8 septembre, jeudi.

Où se jouera le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal ?

Le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal se jouera au Stadion Letzigrund de Zurich.

À quelle heure débutera le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal ?

Le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal débutera à 22h15 IST, le 8 septembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal ?

Le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal ?

Le match de Ligue Europa entre le FC Zurich et Arsenal sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition prévue du FC Zurich : Brecher ; Kryeziu, Omeragic, Aliti ; Boranijasevic, Dzemaili, Selnaes, Condé, Guerrero ; Tosin, Rohner

Composition de départ prévue pour Arsenal : Turner ; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney ; Xhaka, Lokonga ; Saka, Vieira, Martinelli ; Nketiah

