Quand et où regarder le match de la Super League indienne en direct ?

Mumbai City accueillera le Chennaiyin FC dans un match à succès de la Super League indienne en cours le 24 décembre. Mumbai City entre dans ce match après une victoire complète 3-0 contre le Bengale oriental la semaine dernière. Avec leur cinquième victoire consécutive dans le tournoi, l’équipe de Des Buckingham a consolidé sa position en tête du tableau des points.

Ils étaient invaincus dans la première moitié de la saison et ont marqué jusqu’à 30 buts en 10 matches. De plus, Mumbai a une équipe bien établie et sera très difficile à battre dans son propre jardin.

Pendant ce temps, Chennaiyin a été tenu en échec par les Kerala Blasters lors de son dernier match et sera impatient de remporter une victoire. Leurs chances dépendront du trio prolifique composé de Petar Sliskovic, Prasanth Karuthadathkuni et Vincy Barreto.

Avant le match entre Mumbai City et Chennaiyin FC, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC ?

Le match de Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC se jouera le 24 décembre.

Où se jouera le match de Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC ?

Le match de la Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC se jouera au Mumbai Football Arena.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC ?

Le match de Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC débutera à 17h30 IST le 24 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC ?

Le match de Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC ?

Le match de Super League indienne entre Mumbai City et Chennaiyin FC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Compositions de départ prévues :

Formation de départ prévue pour la ville de Mumbai : Phurba Lachenpa, Rahul Bheke, Mehtab Singh, Mourtada Fall, Mandar Rao Desai, Lalengmawia Ralte, Jorge Pereyra Díaz, Ahmed Jahouh, Greg Stewart, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh

Composition de départ prévue du Chennaiyin FC : Debjit Majumder, Fallou Diagne, Vafa Hakhamaneshi, Aakash Sangwan, Ajith Kumar, Sourav Das, Julius Duker, Edwin Vanspaul, Petar Sliskovic, Prasanth Karuthadathkuni, Vincy Barreto

