Quand et où regarder le match de la Super League indienne en direct en ligne et à la télévision

ATK Mohun Bagan accueillera Jamshedpur lors d’un match de la Super League indienne le 8 décembre. Les deux équipes abordent ce match avec des mentalités différentes. Alors que les hommes de Juan Ferrando viseront à collecter un maximum de points pour se hisser à la troisième position du tableau, Jamshedpur cherchera désespérément à mettre fin à sa séquence de défaites et à sauver sa campagne ISL.

Jamshedpur sera ravi d’avoir battu ATK Mohun Bagan pour remporter le bouclier des vainqueurs de la ligue la saison dernière. Cependant, ils ne jouent plus à ce haut niveau et sont maintenant une ombre de l’équipe qui avait battu Mohun Bagan. Les Mariners sont une équipe formidable sur leur propre terrain et seront difficiles à battre devant une foule bruyante au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Kolkata.

Avant le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur ?

Le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur se jouera le 8 décembre.

Où se jouera le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur ?

Le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur ?

Le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur débutera à 19h30 IST, le 8 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur ?

Le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur ?

Le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Jamshedpur sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Onze de départ probable d’ATK Mohun Bagan : Vishal Kaith (GK), Brendan Hamill, Pritam Kotal, Asish Rai, Deepak Tangri, Subhasish Bose, Hugo Boumous, Dimitri Petratos, Liston Colaco, Manvir Singh, Carl McHugh

Onze de départ probable de Jamshedpur : Rehenesh TP (GK), Laldinliana Renthlei, Peter Hartley, Eli Sabia, Ricky Lallawmawma, Ritwik Das, Jitendra Singh, Wellington Priori, Boris Singh, Germanpreet Singh, Daniel Chukwu

