Quand et où regarder le match de la Super League indienne en direct ?

La ville de Mumbai visera à consolider sa position en tête du tableau des points lorsqu’elle se rendra à Jamshedpur pour son prochain match de Super League indienne le 27 janvier. L’équipe de Des Buckingham a été clinique dans sa démolition 4-0 de NorthEast United lors de son dernier match de championnat. . Ils seront certainement les grands favoris contre Jamshedpur qui vacille à la 10e position du tableau des points.

L’équipe d’Aidy Boothroyd a connu des difficultés défensives et a été écrasée par Bengaluru la semaine dernière. Les Men of Steel devront apporter leur A-game vendredi s’ils veulent affronter Mumbai City. La façon dont ils affronteront Lallianzuala Chhangte et Bipin Singh sera la clé.

Avant le match entre Jamshedpur et Mumbai City, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City ?

Le match de Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City se jouera le 27 janvier.

Où se jouera le match de Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City ?

Le match de la Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City se jouera au JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City ?

Le match de la Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City débutera à 19h30 IST, le 27 janvier.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City ?

Le match de la Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City ?

Le match de Super League indienne entre Jamshedpur et Mumbai City sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Composition de départ prévue :

Formation de départ prévue pour Jamshedpur : Vishal Yadav, Laldinliana Renthlei, Laldinpuia Pachuau, Eli Sabia, Ricky Lallawmawma, Rafael Crivellaro, Pronay Halder, Jay Thomas, Ritwik Das, Daniel Chukwu, Ishan Pandita

Formation de départ prévue pour la ville de Mumbai : Phurba Lachenpa, Rahul Bheke, Mehtab Singh, Vignesh Dakshinamurthy, Rostyn Griffiths, Vinit Rai, Jorge Pereyra Díaz, Ahmed Jahouh, Greg Stewart, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici