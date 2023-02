Quand et où regarder le match de la Super League indienne

Jamshedpur visera à collecter un maximum de points le 9 février lorsqu’il accueillera ATK Mohun Bagan en Indian Super League. Bien que Jamshedpur soit absent du tournoi, il aura hâte de gâcher la fête d’ATK Mohun Bagan. L’équipe de Juan Ferrando n’a pas obtenu de qualification pour les barrages et une défaite jeudi les placera dans une situation délicate. Jamshedpur entre dans ce match après avoir remporté une victoire 2-0 contre NorthEast United lors de son dernier match et aura envie de ses chances contre ATK Mohun Bagan. D’autre part, ATK Mohun Bagan a été stupéfait par le Bengaluru FC lors de son dernier match de championnat. Mais affronter un ATK Mohun Bagan meurtri ne sera pas facile. Les chances de Jamshedpur dépendront de Ritwik Das et Daniel Chukwu. Il y a très peu de choix entre les deux équipes et le match promet d’être une rencontre passionnante.

Avant le match entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan ?

Le match de Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan se jouera le 9 février.

Où se jouera le match de Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan ?

Le match de la Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan se jouera au JRD Tata Sports Complex, Jamshedpur.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan ?

Le match de Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan débutera à 19h30 IST, le 9 février.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan ?

Le match de Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan ?

Le match de Super League indienne entre Jamshedpur et ATK Mohun Bagan sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Composition de départ prévue pour Jamshedpur : TP Rehenesh, Laldinliana Renthlei, Pratik Chaudhari, Eli Sabia, Ricky Lallawmawma, Rafael Crivellaro, Pronay Halder, Jay Thomas, Ritwik Das, Daniel Chukwu, Ishan Pandita

Composition de départ prévue par ATK Mohun Bagan : Vishal Kaith, Brendan Hamill, Pritam Kotal, Asish Rai, Ashique Kuruniyan, Subhasish Bose, Hugo Boumous, Dimitri Petratos, Liston Colaco, Manvir Singh, Carl McHugh

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici