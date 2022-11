Quand et où regarder le match de la Super League indienne 2022 en direct

slMumbai City accueillera Bengaluru pour un match à succès de la Super League indienne en cours le 17 novembre.

Mumbai City est entré dans ce match après une victoire complète 6-2 contre le Chennaiyin FC la semaine dernière. Des Buckingham est particulièrement ravi de la façon dont son équipe a riposté contre le Chennaiyin FC. Le Mumbai City FC est revenu après deux buts de retard contre le Chennaiyin FC pour écraser les hôtes.

Mumbai a pris la deuxième place du classement ISL avec 12 points en six matchs, grâce à sa victoire impressionnante sur le Chennaiyin FC. Des joueurs comme Jorge Pereyra Díaz et Alberto Noguera seront les joueurs clés de Mumbai jeudi. Pendant ce temps, Bengaluru est sur une séquence de trois défaites consécutives en ISL. Les attaquants de Bengaluru Sunil Chhetri et Roy Krishna devront intervenir si l’équipe tant vantée veut sauver sa campagne naissante.

Avant le match entre Mumbai City et Bangalore, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre Mumbai City et Bangalore ?

Le match de Super League indienne entre Mumbai City et Bengaluru se jouera le 17 novembre.

Où se jouera le match de Super League indienne entre Mumbai City et Bangalore ?

Le match de la Super League indienne entre Mumbai City et Bengaluru se jouera au Mumbai Football Arena.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre Mumbai City et Bangalore ?

Le match de la Super League indienne entre Mumbai City et Bengaluru débutera à 19h30 IST, le 17 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre Mumbai City et Bangalore ?

Le match de la Super League indienne entre Mumbai City et Bengaluru sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre Mumbai City et Bangalore ?

Le match de Super League indienne entre Mumbai City et Bengaluru sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Composition de départ prévue :

Formation de départ prévue pour la ville de Mumbai : Phurba Lachenpa, Rahul Bheke, Sanjeev Staline, Rostyn Griffiths, Mehtab Singh, Lalengmawia Ralte, Jorge Pereyra Díaz, Ahmed Jahouh, Greg Stewart, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh

Formation de départ prévue pour Bengaluru : Gurpreet Sandhu, Alan Costa, Sandesh Jhingan, Aleksandar Jovanovic, Bruno Edgar, Roshan Naorem, Suresh Wangjam, Bruno Silva, Javier Hernandez, Sunil Chhetri, Roy Krishna

