Quand et où regarder le match de la Super League indienne

L’ATK Mohun Bagan accueillera le Hyderabad FC pour un match captivant de la Super League indienne le 26 novembre. Mohun Bagan a été battu 3-0 par Goa lors de son dernier match et espère offrir un meilleur spectacle contre le Hyderabad FC. Mais ce sera plus facile à dire qu’à faire car le Hyderabad FC est en pleine forme et a remporté cinq de ses six derniers matches. De plus, Mohun Bagan sera privé de Joni Kauko samedi. Le milieu de terrain vedette a été écarté après avoir subi une grave blessure au genou lors du match contre Goa. Reste à savoir qui Juan Ferrando apportera à la place de Kauko. Carl McHugh et Ashique Kuruniyan sont les premiers à commencer pour les hôtes.

Avant le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC ?

Le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC se jouera le 26 novembre, samedi.

Où se jouera le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC ?

Le match de la Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC ?

Le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC débutera à 19h30 IST, le 26 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC ?

Le match de la Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad FC sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad ?

Le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Hyderabad sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Onze de départ probable d’ATK Mohun Bagan : Vishal Kaith (GK), Brendan Hamill, Pritam Kotal, Asish Rai, Deepak Tangri, Subhasish Bose, Hugo Boumous, Dimitri Petratos, Liston Colaco, Manvir Singh, Carl McHugh

Onze de départ probable du Hyderabad FC : Anuj Kumar (GK), Nikhil Poojary, Odei Onaindia, Chinglensana Singh, Akash Mishra, Joao Victor, Hitesh Sharma, Mohammad Yasir, Halicharan Narzary, Bartholomew Ogbeche, Javier Siverio

