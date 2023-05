Quand et où regarder le match de la Saudi Pro League en direct ?

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo espère une victoire lors de son affrontement avec Al-Tai le 17 mai. L’équipe n’a pas été à la hauteur des attentes lors de ses deux derniers matches. Cristiano Ronaldo espère remporter une victoire facile sur Al-Tai pour améliorer le classement de son équipe dans la Saudi Pro League 2023. Al-Nassr est classé deuxième du classement, cinq points sous ses rivaux Al-Ittihad.

Al-Tai n’est pas non plus au mieux de sa forme. L’équipe est classée septième sur la table et n’a réussi à gagner que 10 de ses 26 matches. Avec une énorme différence dans le classement, Al-Nassr peut avoir l’avantage. Mais l’équipe a choqué les fans récemment, en particulier lorsqu’elle a été tenue en échec 1-1 à domicile par Al-Khaleej la semaine dernière. Al-Nassr devra peut-être transpirer un peu pour s’assurer qu’ils parviennent à réduire l’avance qu’Al-Ittihad a sur eux.

Avant le match entre Al-Tai et Al-Nassr, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Saudi Pro League entre Al-Tai et Al-Nassr ?

Le match de la Saudi Pro League entre Al-Tai et Al-Nassr se jouera le 17 mai, mercredi.

Où se jouera le match de Saudi Pro League entre Al-Tai et Al-Nassr ?

Le match de la Saudi Pro League entre Al-Tai et Al-Nassr se jouera au stade Prince Abdul Aziz bin Musa’ed à Ha’il.

A quelle heure commencera le match de Saudi Pro League entre Al-Tai et Al-Nassr ?

Le match de la Saudi Pro League entre Al-Tai et Al-Nassr débutera à 12h00 IST, le 17 mai.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Saudi Pro League entre Al-Tai et Al-Nassr ?

Le match Al-Tai vs Al-Nassr sera diffusé sur le réseau Sony Sports.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre Al Tai et Al Nassr ?

Le match Al-Tai vs Al-Nassr sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition de départ prévue pour Al-Tai vs Al-Nassr :

Composition de départ prévue pour Al-Tai : Victor Braga, Collins Fai, Guy Mbenza, Knowledge Musona, Mohammed Harzan, Mukhtar Ali, Dener, Amir Sayoud, Hussain Qassem, Alfa Semedo, Abdulkarim Al Sulaiman

Composition de départ prévue pour Al-Nassr : Nawaf Al Aqidi, Ghislain Konan, Álvaro González, Abdulelah Al Amri, Sultan Al Ghannam, Abdullah Al Khaibari, Luiz Gustavo, Talisca, Abdulrahman Ghareeb, Ayman Yahya, Cristiano Ronaldo