Quand et où regarder le match de la Ligue Europa en direct ?

Manchester United se rendra à Barcelone pour le blockbuster Europa League le 16 février. Manchester United entre dans le match après une victoire convaincante 2-0 sur Leeds United en Premier League. Marcus Rashford et Alejandro Garnacho ont trouvé le fond du filet contre Leeds United. Rashford et Garnacho devraient également commencer contre Barcelone. Bien que l’équipe d’Erik ten Hag soit sur une lancée en Premier League, Barcelone sera une équipe formidable dans son propre jardin. De plus, Barcelone avait battu Manchester United 4-0 lors de sa dernière rencontre – le quart de finale de la Ligue des champions en 2019.

Les géants catalans se réjouiront de ce match et tenteront leurs chances jeudi.

L’équipe de Xavi est devenue l’équipe à battre en Liga et est en tête du classement, avec 11 points d’avance sur le Real Madrid avec seulement deux défaites en 21 matchs. Barcelone sera également le favori jeudi.

Avant le match entre Barcelone et Manchester United, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United ?

Le match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United se jouera le 16 février, jeudi.

Où se jouera le match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United ?

Le match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United se jouera au Camp Nou, à Barcelone.

A quelle heure débutera le match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United ?

Le match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United débutera à 23h15 IST le 16 février.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United ?

Le match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United ?

Le match de Ligue Europa entre Barcelone et Manchester United sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition de départ prévue :

Formation de départ prévue pour Barcelone : Marc-André ter Stegen ; Jules Koundé, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Jordi Alba ; Pedri, Frenkie De Jong, Gavi ; Raphinha, Robert Lewandowski, Ansu Fati

Composition de départ prévue de Manchester United : David De Gea ; Diogo Dalot, Raphaël Varane, Lisandro Martinez, Luke Shaw ; Marcel Sabitzer, Fred; Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Wout Weghorst

