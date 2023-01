Quand et où regarder le match de la FA Cup en direct ?

Oxford United accueillera Arsenal pour une rencontre intrigante en FA Cup le 10 janvier. L’équipe de Mikel Arteta visera à maintenir son record exceptionnel dans la plus ancienne compétition de coupe du jeu lors de son voyage à Oxford. Arsenal est en tête du classement des points de Premier League et les fans les soutiennent pour reproduire leur succès en Premier League en FA Cup. Les Gunners ont remporté la FA Cup un record de 14 fois et ils seront également les grands favoris mardi. Les goûts de Matt Turner, Cedric Soares et Albert Sambi Lokonga sont tous susceptibles de commencer pour Arsenal.

Pendant ce temps, Oxford espère faire un bon spectacle contre les géants de la Premier League. Ils n’ont aucun problème de blessure et s’appuieront sur Yanic-Sonny Wildschut et Tyler Goodrham. Cependant, il est difficile d’imaginer que cette équipe d’Oxford représente une réelle menace pour les dirigeants de la Premier League mardi.

Avant le match de FA Cup entre Oxford United et Arsenal, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de FA Cup entre Oxford United et Arsenal ?

Le match de FA Cup entre Oxford United et Arsenal se jouera le 10 janvier.

Où se jouera le match de FA Cup entre Oxford United et Arsenal ?

Le match de la FA Cup entre Oxford United et Arsenal se jouera au Kassam Stadium d’Oxford.

A quelle heure commencera le match de FA Cup entre Oxford United et Arsenal ?

Le match de FA Cup entre Oxford United et Arsenal débutera à 1 h 30 IST, le 10 janvier.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de FA Cup entre Oxford United et Arsenal ?

Le match de la FA Cup entre Oxford United et Arsenal sera diffusé sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de FA Cup entre Oxford United et Arsenal ?

Le match de la FA Cup entre Oxford United et Arsenal sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV.

Composition prévue :

Composition prévue d’Oxford United : Edward McGinty ; Djavan Anderson, Elliott Moore, Sam Long, Ciaron Brown ; Lewis Bate, Marcus McGuane, Cameron Brannagan ; Yanic-Sonny Wildschut, Matty Taylor, Tyler Goodrham

Composition de départ prévue pour Arsenal : Matt Turner ; Cédric Soares, Rob Holding, Gabriel, Kieran Tierney ; Albert Lokonga, Mohamed Elneny, Fabio Vieira ; Marquinhos, Eddie Nketiah, Gabriel Martinelli

