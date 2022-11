Quand et où regarder le match de la Coupe du Monde de la FIFA en direct

La Pologne et l’Arabie saoudite s’affronteront dans un match passionnant du Groupe C samedi. L’Arabie saoudite entre dans ce match après avoir enregistré une victoire sensationnelle contre l’Argentine lors de son dernier match. Les Green Falcons optimistes seront impatients d’affronter la Pologne de Robert Lewandowski. L’Arabie saoudite aura l’ambition de se qualifier pour les huitièmes de finale et croira certainement qu’elle peut vaincre la Pologne.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’équipe de Czesław Michniewicz a disputé un match nul contre le Mexique mardi après que Lewandowski ait raté le coup. C’est un match incontournable pour la Pologne car elle devra collecter un maximum de points pour renforcer ses chances en huitièmes de finale. Recherchez une équipe polonaise plus agressive qui aura sûrement des plans spécifiques pour Salem-Al-Dawsari et Saleh Al-Shehri.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Pologne et l’Arabie saoudite, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre la Pologne et l’Arabie Saoudite ?

Le match entre la Pologne et l’Arabie saoudite se jouera le 26 novembre, samedi.

Où se jouera le match entre la Pologne et l’Arabie Saoudite ?

Le match entre la Pologne et l’Arabie saoudite se jouera au stade Education City.

À quelle heure commencera le match entre la Pologne et l’Arabie saoudite ?

Le match entre la Pologne et l’Arabie saoudite débutera à 18h30 IST, le 26 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre la Pologne et l’Arabie Saoudite ?

Le match entre la Pologne et l’Arabie saoudite sera diffusé sur le réseau Sports 18.

A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de la FIFA 2022 : le Brésilien Neymar absent de la phase de groupes en raison d’une blessure à la cheville

Comment regarder la diffusion en direct du match entre la Pologne et l’Arabie saoudite ?

Le match entre la Pologne et l’Arabie saoudite sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Composition de départ probable de la Pologne: Wojciech Szczesny; Nicola Zalewski, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Jan Bednarek, Matty Cash ; Sebastian Szymanski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski ; Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik

Arabie Saoudite Probable Line-up de départ: Mohammed Al-Owais; Mohammed Al-Burayk, Ali Al-Bulaihi, Hassan Tambakti, Saud Abdulhamid ; Abdulellah Al Malki, Mohamed Kanno, Nawaf Al-Abed ; Salem-Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Firas Al Buraikan

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici