Quand et où regarder le match de la Coupe du Monde de la FIFA en direct

La course aux huitièmes de finale s’intensifie dans le groupe C de la Coupe du monde de football. Dans un match à enjeux élevés du groupe C, l’Arabie saoudite et le Mexique se battront pour rester en vie dans le tournoi. Les deux équipes entrent dans ce match après avoir subi des défaites complètes lors de leurs matchs précédents.

Alors que l’Argentine a battu le Mexique 2-0, la Pologne a humilié l’Arabie saoudite par une marge similaire. L’équipe d’Hervé Renard a été ramenée sur terre lorsqu’elle a été battue par une équipe polonaise impressionnante. Mais l’Arabie saoudite peut encore s’assurer une place historique dans les huitièmes de finale si elle réalise une performance inspirée et bat le Mexique.

El Tri a atteint les huitièmes de finale de chaque Coupe du monde depuis 1994, mais l’équipe de Gerardo Martino est désormais confrontée à la perspective d’une élimination dès la phase de groupes elle-même. Dos au mur, le Mexique posera un défi de taille à l’Arabie saoudite. Ce match a tous les ingrédients d’une compétition palpitante.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Arabie Saoudite et le Mexique, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre l’Arabie Saoudite et le Mexique ?

Le match entre l’Arabie Saoudite et le Mexique se jouera le 1er décembre, jeudi.

Où se jouera le match entre l’Arabie Saoudite et le Mexique ?

Le match entre l’Arabie saoudite et le Mexique se jouera au stade Lusail.

À quelle heure commencera le match entre l’Arabie saoudite et le Mexique ?

Le match entre l’Arabie saoudite et le Mexique débutera à 00h30 IST, le 1er décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre l’Arabie Saoudite et le Mexique ?

Le match entre l’Arabie saoudite et le Mexique sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre l’Arabie saoudite et le Mexique ?

Le match entre l’Arabie saoudite et le Mexique sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Arabie Saoudite Probable Line-up de départ: Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Burayk, Ali Al-Bulaihi, Hassan Tambakti, Saud Abdulhamid, Abdulellah Al Malki, Mohamed Kanno, Nawaf Al-Abed, Salem-Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri, Firas Al Buraikan

Composition de départ probable du Mexique: Guillermo Ochoa, Jorge Sanchez, Cesar Montes, Hector Moreno, Jesus Gallardo, Kevin Alvarez, Hector Herrera, Luis Chavez, Hirving Lozano, Raul Jimenez, Alexis Vega

