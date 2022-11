Quand et où regarder le match de la Coupe du Monde de la FIFA en direct

Les ennemis familiers du Pays de Galles et de l’Angleterre s’affronteront dans un match crucial du groupe B mercredi. Le Pays de Galles est dans une situation précaire après son improbable défaite face à l’Iran lors de son dernier match.

Gareth Bale et Aaron Ramsey ont été assez ordinaires face à l’Iran. De plus, Wayne Hennessey a rendu les choses très difficiles pour son équipe lorsqu’il a été expulsé suite à un tacle dangereusement haut sur Mehdi Taremi. Rob Page voudrait que son équipe ne commette pas les mêmes erreurs lors de son affrontement incontournable contre l’Angleterre de Gareth Southgate.

Le Pays de Galles doit battre l’Angleterre avec une marge considérable et espérer que d’autres résultats suivront pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Pendant ce temps, les Trois Lions chercheront à terminer en tête du groupe B afin d’obtenir un dernier match plus favorable. 16 matchs. Southgate a une équipe en pleine forme à sa disposition mercredi. Il reste à voir s’il persiste avec Bukayo Saka alors que le milieu de terrain d’Arsenal a eu une soirée off contre les États-Unis.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de la Coupe du monde de football entre le Pays de Galles et l’Angleterre se jouera le 30 novembre.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre se jouera au stade Ahmad Bin Ali.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre débutera à 00h30 IST, le 30 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Onze de départ prévu pour le Pays de Galles: Salle; Mépham, Rodon, Davies ; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams ; James, Moore, balle

Onze de départ prévu pour l’Angleterre: Pickford; Walker, Pierres, Maguire, Shaw ; Riz, Bellingham ; Sterling, Mont, Foden ; Kane

